Libs of TikTok aikoo haastaa Big Techin oikeuteen – estettiin Twitteristä trans-lasten kohdunpoistoleikkauksien paljastamisesta

Twitter hyllytti Libs of TikTokin viime viikolla niin sanotun ”vihamielisen käytöksen” vuoksi sen jälkeen, kun tili jakoi puhelutallenteen Children’s National Hospitalin henkilökunnasta, joka kertoi sairaalan tekevän transsukupuolisuuteen liittyviä hysterektomioita (kohdunpoistoleikkauksia) alaikäisille.

”Minut hyllytettiin aiheettomasti Twitteristä seitsemäksi päiväksi sen jälkeen, kun olin paljastanut sairaalan, joka myönsi suorittavan sukupuolenkorjaavia kohdunpoistoleikkauksia terveille alaikäisille”, Chaya Raichik sanoi lauantaina blogikirjoituksessaan. ”Sanon ’virheellisesti’, koska hyllytykseni syyksi ilmoitettiin vihamielinen käytös. En ole syyllistynyt vihamieliseen käytökseen. Raportoin tarkasti totuuden.”

”Suurin fanini Taylor Lorenz kirjoitti eilen minusta toisen jymyjutun väittäen, että Twitterin johtajat kohtaavat ’sisäistä painostusta joidenkin työntekijöiden taholta reagoida aggressiivisemmin’ tiliini”, hän lisäsi.

Aiemmin tänä vuonna Washington Postin teknologiakolumnisti Taylor Lorenz paljasti alun perin anonyyminä pysytelleen Raichikin henkilöllisyyden suositun Twitter-tilin omistajaksi väittäen, että ”kaikesta päätellen kyseessä olisi voinut olla ulkomaalainen toimija”.

”Ainoa seitsemän päivän bannaamista aggressiivisempi asia olisi tilin pysyvä käyttökielto. Mutta jos niin käy – jos he kieltävät tilini vihamielisen käytöksen vuoksi, vaikka olen vain raportoinut faktoista – haastan heidät oikeuteen sopimusrikkomuksesta”, Raichik jatkoi blogikirjoituksessaan.

”Aion myös nostaa kanteen Kalifornian osavaltion lain ja Kalifornian perustuslain nojalla”, hän vahvisti.

Twitter keskeytti Libs of TikTokin toiminnan seitsemäksi päiväksi sen jälkeen, kun tili oli julkaissut äänitallenteen puhelinkeskustelusta Children’s National Hospitalin henkilökunnan ja Raichikin välillä. Raichik esitti puhelimessa 16-vuotiaan, sukupuolidysforiasta kärsivän lapsen vanhempaa ja halusi varata ajan konsultaatioon, jotta alaikäiselle voitaisiin tehdä kohdunpoisto.

Puhelinkeskustelussa työntekijän kuullaan väittävän, että sairaala on tehnyt transsukupuolisuuteen liittyviä leikkauksia alaikäisille, myös alle 16-vuotiaille lapsille.

Kuuntele puhelu alta:

🚨BREAKING EXCLUSIVE REPORT🚨

.@ChildrensNatl admits in damning audio recording that they do “gender affirming” hysterectomies on minors including 16-year-olds and “younger kids”

Full story here: https://t.co/NLtLoew2lT pic.twitter.com/Izt8sGMgTX

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 25, 2022