Libya on estänyt tänä vuonna yli 7000 laittoman siirtolaisen matkan Eurooppaan

Ainoastaan yhden viikon aikana 10-17. elokuuta Libyan viranomaiset estivät Välimerellä 258 siirtolaisen yritykset päästä Eurooppaan. Siirtolaiset palautettiin Pohjois-Afrikkaan.

Tämän vuoden aikana Libya on keskeyttänyt merellä jo 7247 laittoman siirtolaisen matkan Eurooppaan. Siirtolaisista 6370 on ollut miehiä, 493 naisia ja 384 alaikäisiä.

Vuoden 2019 aikana Libyan viranomaiset palauttivat Pohjois-Afrikkaan 9225 laittomasti Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista.

In the period of 10-17 August, 258 migrants were intercepted at sea and returned to Libya.

