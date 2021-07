Libyan rannikkovartiosto yritti varoituslaukauksilla pysäyttää laittomien siirtolaisten aluksen – VIDEO

Kansalaisjärjestö Sea-Watch kuvasi tapahtuman keskiviikkona 30. kesäkuuta lentäessään alueen yli. Ilmeisesti Libyan rannikkovartioston tarkoituksena oli pysäyttää laittomien siirtolaisten alus ja estää sitä pääsemästä Eurooppaan.

Tapahtuman aikaan vene oli 35 meripeninkulman päässä Italialle kuuluvasta Lampedusan saaresta.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021