Liettualainen rikollisryhmä vangittuna – laaja törkeiden varkauksien sarja

Sisä-Suomen poliisilaitoksen suorittamassa esitutkinnassa on paljastettu Liettuasta käsin toiminut rikollisryhmä, jonka epäillään syyllistyneen vuosina 2024 – 2025 useisiin törkeisiin varkauksiin eri puolella Suomea. Anastetun omaisuuden arvo on noin 500 000 euroa. Esitutkinta on suoritettu yhteistyössä Liettuan viranomaisten kanssa. Esitutkinta on valmistunut ja siirtynyt nyt syyteharkintaan.



Esitutkinta käynnistyi 17.9.2025 Valkeakoskelta noin 200 000 euron arvoisten venemoottoreiden anastuksesta. Epäillyt otettiin kiinni 5.11.2025 Valkeakoskella verekseltään vastaavalta tekopaikalta. Liettualaiset rikoksesta epäillyt ovat edelleen tutkintavankeudessa. Valkeakosken lisäksi rikollisryhmän epäillään anastaneen arvokasta omaisuutta Etelä-Suomessa: Porvoossa, Sipoossa, Raaseporissa ja Raisiossa.

Rikollisryhmän toiminnan epäillään olleen järjestäytynyttä ja erittäin suunnitelmallista. Epäillyt ovat muun muassa hankkineet asuntoja rikollisten operaatioiden tukikohdiksi, valinneet rikosten kohteet internet-tiedustelulla, tarkkailleet kohteita etukäteen jopa teknistä laitteistoa apuna käyttäen, pyrkineet pysymään tuntemattomina käyttäen harhauttavia nimiä ja rekisteröimättömiä puhelinliittymiä, käyttäneet rikoksentekovälineinä eri maan rekistereissä olevaa raskasta ja kevyempää ajoneuvokalustoa, käyttäneet rikoksissa eri ajoneuvoja eri tarkoituksiin, käyttäneet painavien moottoreiden siirtoon erityistä kalustoa sekä pyrkineet osittain peittämään jälkiään rikospaikoilla.

Etsintöjä ja muita pakkokeinoja on suoritettu Suomessa Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa sekä Liettuassa. Sisä-Suomen poliisi on ollut mukana Liettuan poliisin suorittamilla etsinnöillä. Etsinnöillä havaittiin kerätyn näytön yhteydessä, että epäiltynä olevat henkilöt ovat kartuttaneet itselleen huomattavan omaisuuden.



Anastettua omaisuutta ei saatu takaisin esitutkinnassa. Tämän johdosta tulevia korvausvaatimuksia on pyritty suojaamaan epäiltyjen omaisuuteen kohdistuvin hukkaamiskielloin.

Esitutkinnan yhteydessä on lisäksi paljastunut epäilty törkeä huumausainerikos. Rikollisryhmän epäillään olevan osallinen aiemmin tapahtuneeseen kokaiinin maahantuontiin.

-Rajat ylittävän rikollisuuden tutkinnassa eurooppalainen poliisiyhteistyö on toimivaa ja tehokasta. Rikosten tekemisen jälkeen epäilty ei ole turvassa valtiorajojenkaan takana, vaan joutuu kohtaamaan rikosoikeudellisen vastuun ja rikoshyödyn menettämisen. Tällä on todettu olevan myös hyvä ennalta estävä vaikutus, toteaa rikoskomisario Antti Uusipaikka.