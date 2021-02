Liikennemerkki kaatui ja kiviaita hajosi – mutta kuka autoa ajoi?

Oikeudenkäynnissä asianomistajana ollut nainen kertoi menneensä miehensä kanssa juomaan kahvia terassille. Kun pariskunta oli astumassa ulos, kuului kova pamaus ja sitten näkyi auto, jonka konepelti oli auki ja moottoritilasta nousi savu.

– Asiassa on riidatonta, että autolla on törmätty … Espoon kaupungin omistamaan liikennemerkkiin sekä … omistamaan kiviaitaan, jonka seurauksena … kukka-asetelmat ovat vahingoittuneet. Asiassa on edelleen riidatonta, että vastaajalla … ei ole ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta tapahtuma-ajankohtana, luki aikanaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion perusteluissa.

Selvitettäväksi oikeudenkäynnissä jäi, oliko autoa kuljettanut vastaajana ollut etelämaalaisnainen vai todistajana ollut etelämaalaismies, kuten vastaaja oli väittänyt. Lisäksi selvittää piti, oliko vastaaja kuljettanut alle 135 senttimetrin pituista lasta ilman turvalaitetta.

Possun kanssa ei painita

Asianomistaja ollut nainen kertoi nähneensä, kuinka mies oli törmäyksen jälkeen noussut vasemmalta takaistuimelta ja mennyt ottamaan lasta vastaajan sylistä. Tämän jälkeen vastaaja oli noussut autosta järkyttyneen näköisenä. Mies oli antanut lapsen vastaajalle ja istunut itse autoon. Mies oli sitten ajanut auton parkkipaikalle kadun varteen.

Vastaaja puolestaan kertoi, että autossa oli kyydissä 2 alaikäistä lasta, jotka olivat olleet turvavyöllä kiinni takapenkillä. Hänen miehensä oli laittanut lompakkonsa ja kännykkänsä johonkin ja ajon aikana ne olivat tippuneet jalkatilaan. Mies oli yrittänyt nostaa niitä, ja siinä hetkessä törmäys oli tapahtunut. Kiviaitaan törmäämisen jälkeen he olivat menneet miehen kanssa ulos autosta tarkistamaan, olivatko lapset takapenkillä kunnossa. Hän oli ottanut yhden lapsista syliin ja sen jälkeen mennyt ottamaan avaimet pois autosta.

Aviomies kertoi olevansa ammatiltaan linja-autonkuljettaja. Työt hän oli kuitenkin joutunut lopettamaan, sillä hänen selkänsä oli kipeä. Kun he olivat lähteneet parkkipaikalta, lompakko ja puhelin oli tippuneet. Sitten auto lähti käsistä ja törmäsi kiviaitaan. Nopeus törmäyshetkellä oli vain 10km/h. Aviomies myös totesi, että hänen vaimonsa ei osaa ajaa autoa olleenkaan.

Vastaajana ollut etelämaalaisnainen ja todistajana esiintynyt etelämaalainen aviomies myös väittivät, että vastaajan ja asianomistajan perheillä oli huonot välit, mikä olisi vaikuttanut asianomistajan kertomukseen. Kun oikeudessa kysyttiin asiasta, aviomies vastasi, että hän ”ei lähde painimaan possun kanssa”.

Etelämaalaisten kertomuksia ei uskottu

Oikeudessa todisteena esitetystä valokuvasta ilmeni, että liikennemerkki oli kaatunut kokonaan kumoon, minkä jälkeen auto oli vielä törmännyt kiviaitaan, joka myös oli vaurioitunut. Käräjäoikeus ei pitänyt todistajan kertomusta 10 km/h ajonopeudesta uskottavana, sillä ei ole erityisen uskottavaa, että auto olisi väitetyllä ajonopeudella ensin kaatanut liikennemerkin kokonaan ja sen jälkeen vaurioittanut vielä kiviaitaa. Tämä heikensi todistajan sekä vastaajan kertomuksen yleistä uskottavuutta.

Vastaajan ja todistajan kertomusta perheiden välisistä riidoista käräjäoikeus piti epämääräisinä ja epäuskottavina.

Miehen kertoman mukaan hän olisi ollut tulossa parkkipaikalta ja kääntynyt risteyksestä oikealle, jonka jälkeen hän olisi välittömästi törmännyt tien oikealla puolella olevaan aitaan. Käräjäoikeus ei pitänyt erityisen uskottavana selvitystä ajosuunnasta, sillä auton olisi tullut heti tielle tultuaan kääntyä 90 astetta oikealle ja on erittäin epätodennäköistä, että näin olisi voinut tapahtua vahingossa.

Käräjäoikeus katsoi, että asianomistajan kertomuksen sekä valokuvaliitteen perusteella oli näytetty toteen, että vastaaja oli kuljettanut autoa, ja alle 135 senttimetrin pituista lasta oli kuljetettu sylissä ilman turvalaitetta.

Etelämaalaisnainen tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajo-oikeudetta ajosta 50 päiväsakkoon, josta naisen tuloilla kertyy maksettavaa 300 euroa.

Etelämaalaisnaisen oikeudenkäyntikulut 1279 euroa jäävät valtion vahingoksi naisen taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

Lähde Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio.