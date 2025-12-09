Liittokansleri Merz teki 5 000 rikosilmoitusta arvostelijoistaan verkossa – kotietsintöjä ja takavarikkoja

CDU:n johtaja ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz lupasi sosiaalista hyvää, mutta arvostelijoiden mukaan hänen toimensa muistuttavat pikemminkin DDR:n varjomenetelmiä. Poliisin aamuratsiat, takavarikoidut puhelimet ja yksityiset valvontayritykset kansalaisia vastaan herättävät laajaa paheksuntaa.

Saksan nykyinen liittokansleri ja CDU:n johtaja Friedrich Merz on tehnyt lähes 5 000 rikosilmoitusta kansalaisia vastaan, jotka hänen mukaansa ”loukkaavat” häntä verkossa. Kyse ei ole yksittäisistä solvauksista, vaan järjestelmällisestä kampanjasta, jossa yksityinen yritys nimeltä So Done palkattiin seulomaan internetistä kaikki mahdolliset viittaukset Merziin kohdistuneista herjauksista.

Yksityinen yritys valjastettiin valvomaan kansalaisia

Yritys sai jopa 50 prosenttia kaikista vahingonkorvauksista, mikä on räikeässä ristiriidassa Merzin aiempien vakuutusten kanssa. Hän oli luvannut, että korvaukset ohjattaisiin kokonaisuudessaan sosiaalisiin tarkoituksiin hänen kotialueellaan. Nyt kansalaiset kokevat, että kyse on enemmän rahastuksesta kuin oikeuden puolustamisesta.

Kotietsintöjä ja takavarikkoja – arki muuttui painajaiseksi

Merzin rikosilmoitukset johtivat poliisin kotietsintöihin ja matkapuhelinten takavarikkoihin. Eräältä vammaiselta naiselta, jolla oli juutalaiset juuret, vietiin puhelin sen jälkeen, kun hän oli kutsunut Merziä ”pikkunatsiksi”. Toisessa tapauksessa kansalainen oli syytettynä pelkästä ”humalassa” -viittauksesta. Tuomioistuin totesi myöhemmin etsinnän olleen laiton, mutta vahinko oli jo tapahtunut.

Sananvapauden rajat ja oikeusvaltion kriisi

Oikeusasiantuntijat ovat arvostelleet toimintaa ”oikeusvaltioperiaatteen vastaiseksi mielivallaksi”. Karkeasti muotoillutkin twiitit ovat johtaneet tutkintoihin, ja jopa ironiset kommentit on tulkittu ”poliittiseksi ääriajatteluksi”. Tämä herättänyt pohdintaa siitä, onko Saksassa enää tilaa kriittiselle kansalaiskeskustelulle?

Merz on julkisuudessa korostanut sosiaalista vastuuta ja lupauksia kansalleen, mutta hänen toimensa näyttävät paljastavan toisenlaisen todellisuuden. Kansalaiset kokevat, että poliittinen eliitti käyttää valtaa pelotteluun ja kontrolliin – aivan kuten DDR:n aikakaudella.

Tuhansittain tutkintoja, tuomioita tuskin lainkaan

Vuoden 2025 ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana Hessenin alueellinen elin ”Hessen gegen Hetze” toimitti lähes 17 000 tapausta poliisille ja syyttäjille. Merzin tapauksissa tutkintoja on tuhansia, mutta vain yksi on johtanut rangaistusmääräykseen. Kymmenkunta tapausta on suljettu kokonaan. Lopputulos näyttää enemmän poliittiselta pelottelulta kuin oikeuden toteutumiselta.

Lähde: Welt am Sonntag

