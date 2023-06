Linnéa Lokka on poissa

Tiina Lokka (os. Wiik), sittemmin tunnettu Linnéa Lokka on kuollut 25.5. Tiedon kuolemasta vahvisti Tiinan puoliso Junes Lokka.

Tiina Lokka oli kansallismielisen kentän pieni suuri nainen. Kun blogisivusto ”Tuonen joutsen” alkoi vuonna 2016 levitä sosiaalisessa mediassa, sen kirjoittajaksi spekuloitiin joitakin tunnettuja vaikuttajia. Kukapa olisi arvannut, että tekijä oli nuori nainen Iistä, Tiina Wiik. Tuolloin väitettiin jopa, että ”Tiina Wiikiä ei ole olemassa”. Tuonen joutsenen tekstit olivat älykkäitä, pohdittuja, ja kielellisesti taitavia.

Kun blogin kirjoittaja sai kasvot, alkoi Tiina tulla tunnetuksi myös YouTubessa Patriarkaatti FM:stä ja siirtyi siitä vakiokeskustelijaksi Junes Lokan, Tuukka Kurun ja Paavo Tajukankaan aloittamaan Monokulttuuri FM:ään, joka oli aikansa uranuurtaja. Monokulttuuri FM oli ensimmäinen ja pitkään ainoa kansallismielinen keskusteluohjelma, jota on tehty säännöllisesti tähän päivään asti.

Sittemmin Tiina löysi elämänkumppanin Junes Lokasta, ja pariskunta teki viimeiset seitsemän vuotta yhdessä tinkimätöntä ja rohkeaa työtä kansalaisjournalisteina Suomessa ja muualla Euroopassa.

Tiina on tavattu puhujana monenlaisissa kansallismielisissä tapahtumissa, kuten mielenosoituksissa ja seminaareissa. Lisäksi hän oli aktiivinen striimaaja, joka ei kaihtanut hankaliakaan paikkoja ja tilanteita. Tiinan artikkeleita voi myös lukea joistakin vaihtoehtomedioista.

Yhteisten vuosiensa aikana Tiina ja Junes Lokka ovat antaneet kansallismielisille suomalaisille paljon aihetta kiittää omistautuneesta työstään ja sen tuloksista.

Tiina on blogissaan kirjoittanut olleensa lähellä kuolemaa muutaman kerran pitkäaikaisen sairautensa vuoksi. Tällä kertaa häntä ei enää voitu pelastaa. Tiina on poissa, mutta elää keskuudessamme niissä jäljissä, jotka on jättänyt historiaan kirjoitettaviksi.

Verkkolehti Kansalainen toivoo voimia omaisille ja hyvää matkaa Tiinalle.