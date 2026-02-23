Lontoon grooming-jengit käyttävät teinityttöjä seksiorjina – uhreina jopa 13-vuotiaita: ”Laaja ilmiö”

Lontoossa toimii grooming-jengejä eri etnisistä taustoista – vastoin poliittisia väitteitä ilmiön puuttumisesta.

Lontoossa toimivat maahanmuuttajien rikollisjengit käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä ja nuoria naisia – osa heistä vain 13-vuotiaita – houkutellen heidät maailmaan, jossa seksuaalinen väkivalta, pakottaminen ja velkaorjuus ovat arkipäivää. BBC:n tekemä laaja selvitys paljastaa, kuinka jengit käyttävät tyttöjä niin seksuaalisesti kuin rikollisessa toiminnassaan.

Useat tytöt kertoivat joutuneensa raiskatuiksi useiden miesten toimesta ”maksuna” jengien heille kasaamista huumeveloista. Toiset taas kuvailivat, kuinka heidät oli groomattu alusta alkaen pelkkää seksuaalista hyväksikäyttöä varten.

BBC:n viikkoja kestänyt tutkimus, joka perustuu kymmeniin haastatteluihin ja viiden selviytyjän kertomuksiin, osoittaa, että tytöt pakotetaan myös huumekauppaan, aseiden kuljettamiseen ja puhelinvarkauksiin.

Eräs Lontoon poliisin tutkija kuvasi nuoria tyttöjä jengien ”alimmaksi portaaksi”, joita käytetään ja hyväksikäytetään ”kaikkeen”.

Vaikka julkinen keskustelu grooming-jengeistä on keskittynyt pitkälti Pohjois-Englantiin, BBC:n selvitys osoittaa, että Lontoossa ilmiö on laaja ja tekijöitä löytyy eri etnisistä taustoista.

“En tajunnut olevani uhri”

Kelly (nimi muutettu) kertoo joutuneensa kolmen miehen groomaamaksi. Aluksi hänet pakotettiin myymään huumeita, mutta pian hyväksikäyttö syveni.

”Minulla ei ollut rahaa, tunsin itseni hylätyksi ja halusin kuulua johonkin. Tein huonoja valintoja ja ennen pitkää myin huumeita kadulla. Se muuttui siihen, että jouduin harrastamaan seksiä pitääksemme velkojat tyytyväisinä tai saadaksemme heidät ostamaan meiltä”, Kelly kertoo.

”En tuntenut itseäni uhriksi. En tajunnut, että minua käytettiin hyväksi. Se antoi elämälleni hetken tarkoituksen.”

Etelä-Lontoon lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä tutkiva rikoskomisario John Knox sanoo, että jengien sisällä tytöt eivät voi kieltäytyä seksistä.

”Jos tyttö ei voi sanoa ei, kyse on raiskauksesta. Näin me poliisissa sen näemme.”

Knoxin mukaan hänen alueellaan on vähintään 60 lasta, joita jengit hyväksikäyttävät – osa heistä vain 13-vuotiaita.

Met: Grooming-jengit ovat merkittävä uhka

Lontoon pormestarin edustaja kommentoi BBC:lle, että kaikki lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on ”täysin tuomittavaa”, ja että poliisin tulee seurata todisteita riippumatta siitä, minne ne johtavat.

Metropolitan Policen (Met) apulaiskomissaari Kevin Southworth sanoo, että grooming-jengit ovat korkealla poliisin uhka-arviossa.

”Olemme erittäin tietoisia grooming-jengien toiminnasta Lontoossa ja niiden yleisyydestä”, Southworth toteaa.

“Minut vietiin mieheltä toiselle – joskus 10–15 kertaa kuukaudessa”

Milly (nimi muutettu) kertoo kokemuksensa muistuttavan Pohjois-Englannin pahamaineisia tapauksia.

”Olin 15. Minua vietiin mieheltä toiselle joka yö – joskus 10 tai 15 kertaa kuukaudessa”, hän sanoo.

”He antoivat juotavaa ja huumeita. Sitten havahduin siihen, että olin jonkun miehen makuuhuoneessa. Kun lähdin, seuraava odotti.”

Milly kertoo, ettei muista monia yksityiskohtia päihtymyksen vuoksi, mutta muistaa tekijöiden olleen etelän aasialaisia.

“He halusivat vain seksiä”

Ruth (nimi muutettu) kertoo kokeneensa saman.

”He eivät halunneet muuta kuin seksiä. Olin pohjalla ja he antoivat minulle kalliita tavaroita, jotta tuntisin itseni halutuksi. He olivat etelä-aasialaisia miehiä, jotka käyttivät tilannettani hyväkseen.”

Hänen mukaansa Lontoossa tapahtuu samaa kuin muualla maassa – ja ne, jotka eivät usko, ”eivät katso tarpeeksi tarkasti”.

Etnisyyden yleistämisestä varoitetaan

Lastensuojelun ammattilaiset kertovat, että uhrit ovat usein taustoiltaan rikkonaisista perheistä, kokeneet väkivaltaa, päihdeongelmia tai köyhyyttä.

Asianajaja Alan Collins varoittaa kuitenkin ”tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tekijöiden etnisyydestä, koska valtakunnallista tilastointia ei ole”.

Poliisin mukaan Lontoossa tekijöitä löytyy kaikista etnisistä ryhmistä, mikä heijastaa kaupungin monikulttuurisuutta.

Tuhansia tapauksia – ja 1 200 tapausta avataan uudelleen

Metille ilmoitetaan vuosittain noin 2 000 lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttötapausta. Poliisi aikoo käydä uudelleen läpi vähintään 1 200 aiemmin suljettua tapausta.

Myöhemmin tänä vuonna käynnistyy myös riippumaton grooming-jengejä koskeva tutkinta, jota johtaa paronitar Longfield.

Sisäministeriö lupaa, että tutkinnalla on täysi toimivalta ja että aiemmin suljetut tapaukset avataan, jotta ”yksikään tekijä ei pääse piiloon”.

Lue lisää aiheesta: