Lontoon veitsihyökkäys: Afganistanilainen turvapaikanhakija pidätetty – yksi kuoli, kaksi loukkaantui vakavasti

Länsi-Lontoon Uxbridgessä tapahtui maanantaina järkyttävä väkivallanteko, jossa 22-vuotiaan afganistanilaisen epäillään surmanneen koiranulkoiluttajan ja haavoittaneen kahta muuta henkilöä. Poliisi on vahvistanut, että mies on pidätetty murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen useista puukotuksista Midhurst Gardensin alueella noin klo 16.40. Paikalle saapuneet ensihoitajat löysivät kolme uhria. 49-vuotias Wayne Broadhurst menehtyi saamiinsa vammoihin, vaikka ensihoitajat yrittivät pelastaa hänen henkensä. 14-vuotias poika toimitettiin sairaalaan veitsivammojen vuoksi, ja 45-vuotias mies on edelleen sairaalahoidossa vakavien, mahdollisesti pysyvien vammojen vuoksi.

Silminnäkijöiden mukaan Broadhurst oli ulkoiluttamassa koiraansa, kun hyökkääjä iski takaapäin. Uhrin kaaduttua maahan hän yritti suojautua käsillään, mutta hyökkääjä jatkoi puukottamista vielä useita kertoja. Hyökkäys tallentui ohikulkijan kuvaamalle videolle, joka on levinnyt sosiaalisessa mediassa.

Poliisi käytti sähkölamautinta saadakseen epäillyn kiinni lähistöltä. Mies on tällä hetkellä pidätettynä, ja tutkinta on käynnissä.

GB Newsin mukaan epäilty on Afganistanin kansalainen, joka saapui Britanniaan marraskuussa 2020 piiloutuneena kuorma-auton kyytiin. Hän haki turvapaikkaa ja sai oleskeluluvan vuonna 2022.

Poliisipäällikkö Jill Horsfall kuvaili tapausta ”järkyttäväksi ja järjettömäksi väkivallanteoksi”, joka on ymmärrettävästi herättänyt huolta paikallisten keskuudessa. Poliisi on lisännyt partiointia alueella rauhoittaakseen asukkaita ja tukeakseen tutkintaa.

Paikallinen asukas Ben James, 28, kertoi, että hänen sukulaisensa näki epäillyn ryntäävän ulos monen asukkaan talosta huutaen ja riehuen. Jamesin saapuessa paikalle noin tuntia myöhemmin, hän näki ”verilammikoita” ja ”kaksi ihmistä maassa”.

Toinen silminnäkijä, kahden lapsen äiti Sinead Clarke, 36, kertoi nähneensä poliisin jahtaavan ja lamauttavan epäillyn. ”Käänsin television ääntä kovemmalle, jotta lapset eivät kuulisi mitä ulkona tapahtui”, hän sanoi.

Lontoon ambulanssipalvelun mukaan paikalle saapui nopeasti useita yksiköitä, mukaan lukien helikopterilla liikkuva traumatiimi. ”Kolme potilasta hoidettiin paikan päällä. Yksi heistä kuljetettiin vakavan trauman keskukseen, mutta valitettavasti yksi uhri menehtyi tapahtumapaikalla”, tiedottaja kertoi.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa, ja epäilty pysyy pidätettynä kuulustelujen ajan.

Lähde: Remix News

