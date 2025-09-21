Luksuskodit turvapaikanhakijoille – veronmaksajille lasku maailman majoittamisesta

Suomessa hyvinvointi ei enää tarkoita huolenpitoa suomalaisille, vaan rahan jakamista muille. Kun veronmaksajien rahoilla kustannetaan porealtaita ja luksustaloja turvapaikanhakijoille ja suomalaiset kuuluvat enää budjetin leikkauslistalle, ei kyse ole solidaarisuudesta. Kyse on järjestelmästä, joka on kääntynyt maksajiaan vastaan.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjoitti hiljattain X-viestipalvelussa, ”ettei ymmärrä, miksi traumatisoituneita lapsia pitäisi majoittaa murjuihin”. Moni suomalainen kysyy myös toisin: ”Miksi ei? Suomalaiset lapset joutuvat asumaan murjuissa vuodesta toiseen – eikä kukaan tunnu olevan siitä julkisesti huolissaan tai närkästynyt”. Julkaisun taustalla on sosiaalisen median kriittiseen tarkasteluun päätynyt Tampereen Pyhäjärven rannalla luksuskartanossa toimiva ylellinen perheryhmäkoti turvapaikanhakijoille.

Pekkarinen yritti julkaisullaan viestittää empaattisuutta, mutta tuli samalla paljastaneeksi rivien välistä karun totuuden, kuinka eriarvoisessa asemassa suomalaiset lapset ovat omassa maassaan. Meillä puhutaan kauniisti traumoista ja tasa-arvosta, mutta käytännössä suomalaiset lapset jäävät jalkoihin, kun resursseja jaetaan.

Olen vieraillut useissa viihtyisissä lastensuojelulaitoksissa, vastaanottokodeissa, perhekodeissa ja koulukodeissa. En ymmärrä, miksi traumatisoituneita lapsia tulisi majoittaa murjuihin 🤔 ⁦@joakimvigelius⁩ #LapsenOikeudet#lastensuojelu https://t.co/c1hMwPnonc — Elina Pekkarinen (@PekkarinenElina) September 19, 2025

Samaan aikaan alaikäiset turvapaikanhakijat saavat käyttöönsä viihtyisiä perhekoteja, vastaanottokeskuksia ja jopa entisiä liiketiloja, jotka on remontoitu kodinomaisiksi majoituskäyttöön. Tampereella Pyhäjärven rannalla sijaitseva Lammilan kivitalo – tai luksuskartano – toimii nyt perheryhmäkotina seitsemälle yksintulleelle nuorelle miehelle. Kartanossa on poreallas, sauna, soutuvene ja kahdeksan sosiaalialan työntekijää, kuten Pt-media uutisoi ja julkaisi artikkelissaan myös perheryhmäkodin esittelyvideon. Palvelun kustannukset katetaan veronmaksajien rahoilla.

Helsingin Sanomat uutisoi kohusta 19. syyskuuta 2025 otsikolla ”Alaikäisten pakolaisten huvilasta nousi kohu – Yritysjohtaja kertoo kuvion taustat.” Artikkelissa kerrotaan, että ”kyseisen palvelun hinta oli kuitenkin kilpailutuksen edullisin”. Jos kyseisen palvelun hinta oli kaikkein ”edullisin”, niin kiinnostaisi tietää millainen oli kilpailutuksen kallein hinta.

Kyseinen palvelun eli Solum Yhtiöt Aves Oy:n tarjous oli vastannut hinta ja laatupisteiden perusteella parhaiten tarjouspyyntöä ja oli myös kilpailutuksen ”halvin” tarjous. Perheryhmäkoti Lammilan toiminnasta vastaava Solum Yhtiöt -konserniin kuuluva Solum Yhtiöt Aves Oy. Sen alaisuudessa toimii yhteensä 13 alaikäisille suunnattua yksikköä eri puolilla Suomea: erityistason lastensuojelulaitoksia, perheryhmäkoteja sekä ryhmäkoteja.

Leikkauksia suomalaisille riittää. Hallitus kiristää vyötä joka suunnasta: lapsiperheiltä, vanhuksilta, koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Mutta maahanmuutto sen kun jatkuu – ”työperäisenä ja humanitaarisena”. Maahantulijoille löytyy runsaasti kalliita asuntoja, sosiaalitukimuotoja, tulkkipalveluita ja paljon muita erityispalveluja. Ja kuka maksaa? Suomalaiset veronmaksajat, joiden omat palvelut kutistuvat entisestään.

Ei tässä ole enää kyse suomalaisten hyvinvoinnista, vaan siitä, kuinka pitkälle veronmaksajien rahoilla voidaan elättää muita.

Rahat eivät riitä oman kansan tarpeisiin, mutta porealtaat ja luksuskodit järjestetään ulkomaalaisille tulijoille ja suomalaiset jäävät sivuun – omassa maassaan, omilla rahoillaan.

Ei ole rasismia sanoa, että suomalainen lapsi ansaitsee turvallisen kodin. Se on oikeudenmukaisuutta. Ei ole vihapuhetta vaatia, että suomalaisten veroeurot menevät ensisijaisesti vain suomalaisille. Se on tervettä järkeä. Ja järjenkäyttöä on harjoitettava viimeistään nyt.