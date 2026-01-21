Luksuskylpylä joutui rajoittamaan miesasiakkaiden määrää – taustalla sarja ahdisteluja ja puukotuksia

Saksassa ulkomaalaistaustaisten miesryhmien aiheuttamat ahdistelut ja parkkipaikan puukotukset pakottivat Havel-Thermen ottamaan käyttöön sukupuolikiintiöt ja ennakkorekisteröinnin.

Brandenburgin Werderissä sijaitseva Havel-Therme, yksi alueen tunnetuimmista ja tasokkaimmista kylpylöistä, on joutunut ottamaan käyttöön poikkeuksellisen tiukat turvatoimet. Päätöksen taustalla on sarja vakavia häirintä- ja väkivaltatilanteita, joissa miesjoukot ovat syyllistyneet ahdisteluun, henkilökunnan ja asiakkaiden kosketteluun sekä jopa puukotuksiin parkkialueella.

Kylpylän toimitusjohtaja Andreas Schauer kuvaa tilannetta suorasanaisesti: ongelmat ovat kasaantuneet erityisesti humalaisten miesryhmien vuoksi, ja häiriökäyttäytyminen on ollut toistuvaa. Hänen mukaansa kyse ei ole yksittäisistä tapauksista, vaan jatkuvasta ja kasvavasta ilmiöstä, joka on pakottanut kylpylän toimimaan ripeästi turvallisuuden takaamiseksi.

Sukupuolikiintiö: yksikään sukupuoli ei saa ylittää 20 % enemmistöä

Uusien sääntöjen mukaan kylpylä ei enää salli merkittävää sukupuolista epätasapainoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kumpikaan sukupuoli ei saa olla yli 20 % enemmistönä, ja jos raja täyttyy, sisäänpääsy voidaan keskeyttää, vaikka kylpylä ei olisi täynnä.

Tavoitteena on estää tilanteet, joissa suuret ulkomaalaistaustaiset miesryhmät muodostavat uhkaavan ilmapiirin tai käyttävät ylivoimaansa väärin.

Ryhmille ennakkorekisteröinti – ei koske lapsiperheitä

Lisäksi kaikki kolmen tai useamman hengen ryhmät joutuvat jatkossa rekisteröitymään sähköpostitse vähintään kaksi päivää etukäteen. Sisäänpääsy myönnetään vain, jos ryhmä saa vahvistusviestin. Lapsiperheet on vapautettu tästä säännöstä.

Kylpylä ei ole laatinut sääntöjä yksin, vaan ne on valmisteltu poliisin ja useiden viranomaisten kanssa. Tämä kertoo tilanteen vakavuudesta ja siitä, että ongelma on ollut viranomaisten tiedossa jo pidempään.

Turvallisuuspalvelut paikalle – naiset kertovat tuntevansa olonsa vihdoin turvalliseksi

Havel-Therme on palkannut ulkopuolisia vartiointipalveluja hillitsemään häiriöitä ja puuttumaan väkivaltaan. Uusien sääntöjen käyttöönoton jälkeen naisasiakkaat ovat kertoneet tuntevansa olonsa selvästi turvallisemmaksi, ja yleinen palaute on ollut myönteistä.

Ongelma ei ole uusi – muistuttaa aiemmista tapauksista Saksassa ja Itävallassa

Saksassa ja Itävallassa on viime vuosina nähty useita tapauksia, joissa uima- ja kylpylätiloissa on esiintynyt: seksuaalista häirintää, joukkotappeluita, henkilökunnan uhkailua, ja järjestelmällistä sääntöjen rikkomista.

Nämä tapaukset ovat johtaneet poliisivoimien lisäykseen ja turvatoimien kiristämiseen eri puolilla maata.

Berliner Zeitungin mukaan Havel-Thermen tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä kyseessä on pääosin sisätiloissa toimiva, korkeatasoinen kylpylä, ei tavallinen uimahalli.

Kansallisen keskustelun paikka

Vaikka alkuperäinen raportti ei kerro mitään tekijöiden taustoista tai kansallisuuksista, ilmiö itsessään herättää Saksassa jälleen keskustelua julkisten tilojen turvallisuudesta, viranomaisten toimivallasta ja siitä, miten yhteiskunta reagoi järjestelmälliseen häiriökäyttäytymiseen.

Havel-Thermen ratkaisu on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten yksityiset toimijat joutuvat paikkaamaan turvallisuusvajetta, kun häiriöt ylittävät sietokyvyn.

