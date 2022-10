Silja Europa-risteilyalukselle majoitetut siirtolaiset juhlivat TikTok-videoiden parissa

Alankomaiden inflaation noustessa 17,1 prosenttiin maahanmuuttajat nauttivat ilmaisista buffeteista, ylellisistä risteilyalusten hyttipaikoista ja ilmaisesta lämmityksestä talven aikana.

Alankomaissa asuvat laittomat siirtolaiset kehuskelevat TikTokissa ja muilla sosiaalisen median foorumeilla uusilla risteilyalusten majoituksillaan, ja uutiset tulevat samaan aikaan, kun maata uhkaavat inflaation räjähdysmäinen kasvu ja epävarma taloudellinen tulevaisuus.

Velsenin kunnassa jopa 1 000 siirtolaista on siirretty Silja Europa -risteilyalukselle, joka toimii nyt kelluvana vastaanottokeskuksena.

TikTokiin lähetetyissä videoissa maahanmuuttajat esittelevät katsojille uuden kotinsa, jossa on tilavia hyttejä ja lämpimiä buffetteja, ja Alankomaiden kansalaiset maksavat tämän kaiken. Videoita on uudelleenjulkaistu myös useilla muilla sosiaalisen median alustoilla.

In the Netherlands, the govt has hired a cruise liner to accommodate migrants there because the migrant reception centre is overcrowded and the migrants are now filming how they live in luxury and eat from the buffet. Liner will spend at 6 months in the port of Amsterdam. pic.twitter.com/HMZfq2C1oy — AwesomeMughals (@AwesomeMughals) October 4, 2022

pic.twitter.com/kaVks9SDs9 — DON – Fear is the real virus – (@DGrootkarzijn) October 2, 2022

pic.twitter.com/0aZplLaZNM — DON – Fear is the real virus – (@DGrootkarzijn) October 2, 2022

Velsenin pormestari Frank Dales juhli maahanmuuttajien saapumista satamakaupunkiinsa viime viikolla.

”Ensimmäinen bussi on juuri saapunut. Pakolaisia Syyriasta ja Jemenistä. He yöpyivät ulkona teltoissa Budelissa ja Ter Apelissa”, Dales kirjoitti 26. syyskuuta.

” Onpa hyvä, että heistä huolehditaan nyt Velsenissä. Osallistumme osaltaan kansallisen vastaanottokriisin ratkaisemiseen. Näin me teemme täällä. Olen ylpeä Velsenistä!”, Dales riemuitsi.

De 1e bus is net aangekomen.Vluchtelingen uit Syrië en Yemen. Ze verbleven in Budel en Ter Apel buiten in tenten. Wat goed dat ze nu worden opgevangen in Velsen.Wij leveren een bijdrage aan het oplossen van de nationale opvang crisis .Zo doen wij dat hier. Ik ben trots op Velsen! pic.twitter.com/un2x1xnRUb — Frank Dales (@FcDales) September 26, 2022

Hollantilainen poliitikko Geert Wilders on jakanut videoita omalla Twitter-sivullaan ja viitannut siihen, että monet hollantilaiset kamppailevat toimeentulosta, kun taas maahanmuuttajat nauttivat risteilyaluksella ilmaisesta lämmityksestä, asunnosta ja aterioista, joihin monilla hollantilaisilla ei olisi varaa, vaikka ne olisivat heidän käytettävissään.

”Turvapaikanhakijoille kaikki on ilmaista. Hyvää lämmintä ruokaa, lämmitys, hoito. Kaikki ilmaiseksi täyden palvelun risteilyaluksilla”, hän kirjoitti toisessa viestissään.

”Samaan aikaan, kun omat kansalaisemme eivät pysty maksamaan energialaskujaan, ja monet vanhukset ovat vaipoissa hoitohenkilökunnan puutteen vuoksi.”

Alles gratis voor asielzoekers. Lekker warm eten, verwarming, zorg. Allemaal voor niks op luxe cruiseschepen. Terwijl onze eigen mensen hun energierekening niet kunnen betalen en veel ouderen in luiers liggen door gebrek aan zorgpersoneel. 😡😡😡pic.twitter.com/jxJCtH5kmg — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 2, 2022

Tällä hetkellä Alankomaissa on 17,1 prosentin inflaatio, ja maata uhkaa sama teollisuuden alasajon uhka kuin naapurimaa Saksassa energiakustannusten nousun vuoksi. Siirtolaiskriisin aiheuttama taakka Alankomaiden veronmaksajille on valtava.

Videot toimivat myös suurena vetovoimatekijänä maahanmuuttajille, joilla on tähtäimessä tulla Eurooppaan. Maanosa on jo tänä vuonna merkittävän kriisin edessä, sillä satoja tuhansia laittomia siirtolaisia on matkalla Eurooppaan, ja monet heistä pyrkivät määrätietoisesti rikkaampiin maihin, kuten Saksaan ja Alankomaihin.

En ondertussen maken gelukzoekers op tiktok reclame voor onze super-de-luxe luxe vijfsterren-opvanglocaties op cruiseschepen. Dit kabinetsbeleid is gestoord, krankzinnig en ziek. Onze mensen krijgen een kruimel, vreemdelingen krijgen alles.pic.twitter.com/5HMV9c34dT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 1, 2022

”Samaan aikaan onnenonkijat mainostavat TIkTokissa risteilyaluksilla sijaitsevia täyden ylläpidon majoituksiamme”, Wilders kirjoitti.

”Tämä hallituksen politiikka on järjetöntä, ja mielisairasta. Kansamme saa vain muruset, muukalaiset saavat kaiken.”

Hän julkaisi myös videon, jossa kuvataan, miten siirtolaisten salakuljettajat toimivat ja mainostavat liiketoimintaansa.

De asiel profiteurs laten op TikTok schaamteloos zien hoe ze de boel belazeren. Met auto, bus en vliegtuig door vier, vijf veilige landen en dan naar Nederland vliegen om hier asiel te vragen en in de 5 sterren cruiseschepen van ons geld te parasiteren. Ik zeg: #grenzendicht! pic.twitter.com/Y7fsOQxMSW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 2, 2022

”Turvapaikanhakijat näyttävät TikTokissa häpeilemättä, miten he huijaavat. Autolla, bussilla ja lentokoneella neljän, viiden turvallisen maan läpi ja sitten lentävät Hollantiin hakemaan turvapaikkaa täältä ja loisimaan risteilyaluksilla meidän rahoillamme”, hän kirjoitti.

Alankomaiden nykyisen siirtolaiskriisin vuoksi viime vuonna Hollannin hallitus määräsi kiintiöt, joilla kuntia pakotetaan ottamaan vastaan lisää siirtolaisia. Tänä vuonna maahan on saapunut arviolta 11 000 laitonta siirtolaista. Alankomaissa on kuitenkin jo nyt erittäin suuri siirtolaisväestö pienessä ja tiheään asutussa maassa, mikä on johtanut vakavaan asuntopulaan sekä hollantilaisten että siirtolaisten keskuudessa.

Alankomaat ei myöskään ole ainoa maa, jolla on tällaisia haasteita. Kuten Remix News uutisoi, maahanmuuttajia majoitetaan joihinkin Euroopan hienoimpiin hotelleihin ja majoituspaikkoihin uuden siirtolaiskriisin kehittyessä. Britanniassa ihmisten hääjuhlia on peruttu lyhyellä varoitusajalla sen jälkeen, kun hallitus on varannut hotellihuoneita maahanmuuttajille, mikä on ollut kiistanalaista politiikkaa jo vuosia. Britannia käyttää tällä hetkellä päivittäin yli 5 miljoonaa puntaa veronmaksajien rahoja turvapaikanhakijoiden ja afgaanipakolaisten majoittamiseen hotelleihin, mikä vastaa 1,8 miljardia puntaa (2,1 miljardia euroa) joka vuosi. Maahanmuuttajat ovat usein tietoisia siitä, että maat tekevät hotelleista vastaanottokeskuksia, ja he ovat protestoineet, kun he eivät ole saaneet tällaista kohtelua.

Unkarin rajan on vuoden alusta lähtien ylittänyt jo yli 160 000 siirtolaista, ja Saksassa on pakolaiskriisi, jonka vuoksi 12 sen 16 osavaltiosta ei enää ota vastaan uusia pakolaisia ja siirtolaisia.

Lähde: Remix