Luksusvankila rakennetaan 733 seksuaalirikolliselle

Ruotsin Göteborgiin rakennetaan jättimäinen vankila 733 seksuaalirikolliselle. Siihen tulee muun muassa ”suuria, raikkaita sellejä” – ja virkistysalue, jossa on lentopallokenttä ja aurinkotuoleja, kertoo Göteborgs-Posten.

Göteborgin keskustan ulkopuolella Hisingenissä sijaitsevan Skogomen vankilan rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Alueelle rakennetaan peräti 31 uutta rakennusta.

Suunnitelman mukaan vankien määrä moninkertaistuu muutamassa vuodessa – nykyisestä 200:sta seksuaalirikollisesta yli 700:aan. Samalla Skogomen vankilasta tulee yksi Ruotsin suurimmista vankiloista.

”Kyseessä on kauan odotettu standardien nousu sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta”, sanoo vt. vankilanjohtaja Anna Wallman GP:lle.

”Kyseessä on leimautunut ryhmä, joka on vaarassa joutua vaikeuksiin, jos heidät sekoitetaan muiden vankien joukkoon. Ja voimme koota heille suunnatun asiantuntija-avun yhteen paikkaan. Olemme onnistuneet työssämme täällä.

Suurempien ja ”raikkaampien” sellien lisäksi, joissa on omat wc:t, seksuaalirikollisille tarjotaan yksinoikeudella toteutettavia aktiviteetteja.

”Ulkopuolella on hiljattain rakennetut liikuntapihat, jotka kylpevät päivän ajan auringonvalossa. Siellä on lentopallokenttä, koripallokoreja, joitakin lavakauluksia, joissa voi kasvattaa kasveja, ulkokuntosali – ja rivi suuria aurinkotuoleja etelään päin”, GP kirjoittaa.

Ruotsin vankiloiden ja pidätyskeskusten paikkamäärä kolminkertaistuu kymmenessä vuodessa – nykyisestä 9 000:sta 27 000:een. Nopeinta kehitys on Västra Götalandin alueella, jossa kapasiteettia pyritään nyt lisäämään yhdessätoista eri paikassa. Neljä vuotta sitten alueella oli 1 200 vankipaikkaa, mutta nyt luku on noussut jo 2 300:aan. Viiden vuoden kuluttua on valmiina vielä 3 000 paikkaa.

Skogomen vankilaan voidaan sijoittaa enintään 733 seksuaalirikollista, kun nykyinen laajennussuunnitelma toteutuu kokonaisuudessaan. Nykyinen paikkamäärä on 202.

”Koko laajennuksen on määrä valmistua syksyllä 2028, jolloin Skogomesta tulee yksi Ruotsin Vankeinhoitolaitoksen suurimmista vankiloista”, sanoo Wallman.

