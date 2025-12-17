Lukuisia varastomurtoja samoilta Espoon alueilta – taloyhtiöiden hyvä tarkistaa lukitus ja valvonta

Espoon Perkkaan ja Vermonniityn alueilla on tapahtunut kymmeniä taloyhtiöiden kellareihin tai varastoihin kohdistuneita murtorikoksia vuoden 2025 aikana. Koko vuoden aikana poliisille on tullut aiheeseen liittyen noin 40 rikosilmoitusta.

Tapauksissa toistuu kaksi erilaista toimintatapaa. Osassa tapauksista tiloissa on havaittu murtojälkiä, eli tekijöiden epäillään murtaneen lukot päästäkseen tiloihin sisään.

Toisissa tapauksissa tiloihin on poliisin epäilyn mukaan menty joko haltuun saaduilla numerokoodeilla tai jonkun avustuksella ja tämän jälkeen ovien lukkiutuminen on estetty. Kellarien tai varastojen sisältä on sen jälkeen anastettu tavaraa, kun lähistöllä ei liiku muita.

Kellareista ja varastoista on viety esimerkiksi polkupyöriä, pyörien akkuja ja urheiluvälineitä. Pääosaa tapauksista tutkitaan nimikkeellä varkaus.

Taloyhtiöissä on hyvä tarkistaa lukitus ja valvonta

Poliisi pyrkii kohdentamaan partiointia tarpeen mukaan. Yksittäisten kohteiden jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole mahdollista. Kannustammekin taloyhtiöitä tarkistamaan yleisten tilojen lukituksen kunnon ja harkitsemaan tarpeen vaatiessa esimerkiksi kulun- tai kameravalvonnan hyödyntämistä. Jokaisesta havaitusta rikoksesta on hyvä tehdä rikosilmoitus joko verkossa tai käymällä poliisiasemalla.