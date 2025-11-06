Luumäellä kadonnut nainen löytyi menehtyneenä – aviomies epäiltynä henkirikoksesta

Poliisi sai maanantaina 20. lokakuuta ilmoituksen vainajasta, joka oli löytynyt maastosta Luumäeltä. Vainaja on tunnistettu ja kyseessä on nainen, joka ilmoitettiin kadonneeksi elokuun loppupuolella. Poliisi alkoi tutkia naisen katoamista henkirikoksena pian katoamisen jälkeen.

Poliisi epäilee naisen surmaamisesta hänen aviopuolisoaan. Noin 60-vuotiasta miestä epäillään taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Mies vangittiin todennäköisin syin tappoon epäiltynä 3. lokakuuta Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä. Poliisi epäilee miestä myös hautarauhan rikkomisesta, sillä vainaja oli kätketty kuoleman jälkeen.

Epäilty on edelleen vangittuna ja poliisi on kuulustellut häntä useita kertoja. Hän ei ole tunnustanut tekoa.

Poliisilla on tiedossa, että epäilty on käyttäytynyt puolisoaan kohtaan väkivaltaisesti aiemmin suhteen aikana. Poliisille on viime vuosien aikana ilmoitettu väkivallasta muutamia kertoja. Tämän asian esitutkinnassa on noussut esiin viitteitä siitä, että naisen ja miehen suhteessa on ollut väkivaltaa useamminkin. Asia on selvinnyt muun muassa, kun poliisi on kuullut todistajia parin lähipiiristä. Kaikesta väkivallasta ei ole ilmoitettu poliisille.

Poliisi nostaa menehtyneen ja rikoksesta epäillyn välisen perhesuhteen esille, koska asiassa epäillään lähisuhdeväkivaltaa.

Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisen tutkinnan toimenpiteillä ja kuulusteluilla. Tämän hetken arvion perusteella esitutkinta valmistuu vuodenvaihteessa ja asia tulee etenemään syyteharkintaan vuoden 2026 tammikuussa.