Lyhyt hame ja pitkä tuomio: Maahanmuuttajapariskunta hyökkäsi isän ja tyttären kimppuun Ranskassa

Sharia-lain mukaisen siveyden puolustaminen eskaloitui rautatieasemalla veriseksi väkivallaksi, kun muslimimies ja hänen hunnutettu naiskumppaninsa hyökkäsivät isän ja hänen tyttärensä kimppuun.

Ranskassa Meulan-en-Yvelinesin rautatieasemalla tapahtui brutaali väkivallanteko, jossa isä ja tytär joutuivat hyökkäyksen kohteeksi pukeutumisensa vuoksi. Hyökkääjät, 25-vuotias Mohamed ja hänen 24-vuotias kumppaninsa Cassandra, tuomittiin vankeusrangaistukseen. Mohamed sai kahdeksan vuoden ehdottoman vankeustuomion ja Cassandra viisi vuotta ehdotonta.

Hyökkäys tapahtui 27. heinäkuuta 2025 Thun-le-Paradisin asemalla, kun 58-vuotias Laurent odotti junaa yhdessä 28-vuotiaan tyttärensä Even kanssa matkalla K-pop-konserttiin. Silminnäkijöiden mukaan hyökkääjät kiinnittivät huomiota Even lyhyeen hameeseen ja alkoivat huudella törkeyksiä jo ennen kuin ylittivät raiteet ja kävivät käsiksi.

Mohamed pahoinpiteli isää ja tytärtä lähes viiden minuutin ajan, käyttäen nyrkkejään ja jopa aerosolipurkkia aseena. Cassandra osallistui pahoinpitelemään Eveä. Uhrien kertomusten mukaan Mohamed pakotti heidät vielä nostamaan pankista 140 euroa uhaten Eveä: ”Jos en tapa sinua, niin tapan isäsi.”

Tapauksella oli valvontakameroiden kuvamateriaalin mukaan ollut silminnäkijöitä junalaiturilla, mutta kukaan ei puuttunut pahoinpitelyyn.

Seuraavana päivänä Mohamedin kerrotaan seuranneen Laurentia kadulla. Molemmat tekijät pidätettiin pian ja vietiin Versaillesiin oikeuden eteen. Syyttäjät kuvailivat väkivaltaa ”äärimmäisen brutaaliksi ja täysin perusteettomaksi”.

Oikeudenkäynnissä Mohamed ja Cassandra väittivät, että heitä oli provosoitu ”rasistisilla” solvauksilla, kuten ”bicot” (halventava ilmaus pohjoisafrikkalaisista) ja ”pou voilée” (”hunnutettu täi”), mutta uhrit sekä tuomioistuin torjuivat nämä väitteet. Cassandra kiisti osallistuneensa hyökkäykseen ja väitti yrittäneensä viedä Even sairaalaan, mutta tuomarit eivät uskoneet selitystä.

Eve kertoi kärsineensä vakavasta laihtumisesta ja ahdistuksesta tapahtuman jälkeen. Hänen isänsä puolestaan myönsi, ettei juuri enää poistu kotoaan.

Lähde: Remix News

