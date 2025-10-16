Maahanmuuton seuraukset kärjistyvät – Bryssel valmistautuu lähettämään armeijan kaduille ennen vuoden loppua

EU:n ytimessä kytee maahanmuuttajajengien väkivallan ja huumekaupan aiheuttama kriisi. Belgian hallitus harkitsee asevoimien käyttöä pääkaupungin kaduilla.
Belgian puolustusministeri Theo Francken kertoo Le Soir -lehden haastattelussa, että armeijan käyttö Brysselin kaduilla voi tulla ajankohtaiseksi vielä kuluvan vuoden aikana. EU:n sydämenä pidetty kaupunki kamppailee vakavien ongelmien kanssa, jotka ovat kärjistyneet maahanmuuton seurauksena.
”Olen aina valmis vahvistamaan Brysselin turvallisuutta. Tilanne on muuttunut dramaattiseksi – niin turvallisuuden, politiikan kuin sosiaalisten jännitteiden osalta. Vaikka toisin väitetään, olen erittäin huolissani pääkaupunkimme nykytilasta”, Francken sanoo.
Taustalla on, kuten monissa muissakin Euroopan maissa, vuosien varrella harjoitettu avokätinen maahanmuuttopolitiikka. Sen seurauksena rikollisjengit ovat saaneet jalansijaa, ja huumekauppa sekä väkivaltaiset yhteenotot ovat lisääntyneet näkyvästi.
Syyskuussa Belgian sisäministeri Bernard Quinten totesi, että armeija saattaa aloittaa partioinnin Brysselin kaduilla ennen vuoden 2025 päättymistä, viitaten jengien kasvavaan aktiivisuuteen.
Francken korostaa, että katujen turvallisuus kuuluu ensisijaisesti poliisin vastuulle, mutta puolustusministeriö toimii tarvittaessa.
”Jos sisäministeri Quinten esittää virallisen pyynnön, se muuttuu puolustusministeriön tehtäväksi – meidän velvollisuutemme on suojella kansakuntaa”, hän sanoo.
”Onko armeijan lähettäminen kaduille ennen vuoden loppua mahdollista? En sanonut ’kyllä’, mutta en myöskään ’ei’, vaikka mediassa on väitetty muuta”, Francken täsmentää.
Ministeri painottaa, että hänen ensisijainen huolenaiheensa on taata sotilaille oikeudellinen suoja ja varmistaa, että heidän tehtävänsä ovat merkityksellisiä.
Lähde: Le Soir