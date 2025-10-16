Eurooppa Maahanmuutto Politiikka

Maahanmuuton seuraukset kärjistyvät – Bryssel valmistautuu lähettämään armeijan kaduille ennen vuoden loppua

16.10.2025 13:50
Lisää kommentti
Nina Metsälä
455 Katselukertoja
Kuvakaappaus Youtube.

EU:n ytimessä kytee maahanmuuttajajengien väkivallan ja huumekaupan aiheuttama kriisi. Belgian hallitus harkitsee asevoimien käyttöä pääkaupungin kaduilla.

Belgian puolustusministeri Theo Francken kertoo Le Soir -lehden haastattelussa, että armeijan käyttö Brysselin kaduilla voi tulla ajankohtaiseksi vielä kuluvan vuoden aikana. EU:n sydämenä pidetty kaupunki kamppailee vakavien ongelmien kanssa, jotka ovat kärjistyneet maahanmuuton seurauksena.

”Olen aina valmis vahvistamaan Brysselin turvallisuutta. Tilanne on muuttunut dramaattiseksi – niin turvallisuuden, politiikan kuin sosiaalisten jännitteiden osalta. Vaikka toisin väitetään, olen erittäin huolissani pääkaupunkimme nykytilasta”, Francken sanoo.

Taustalla on, kuten monissa muissakin Euroopan maissa, vuosien varrella harjoitettu avokätinen maahanmuuttopolitiikka. Sen seurauksena rikollisjengit ovat saaneet jalansijaa, ja huumekauppa sekä väkivaltaiset yhteenotot ovat lisääntyneet näkyvästi.

Syyskuussa Belgian sisäministeri Bernard Quinten totesi, että armeija saattaa aloittaa partioinnin Brysselin kaduilla ennen vuoden 2025 päättymistä, viitaten jengien kasvavaan aktiivisuuteen.

Francken korostaa, että katujen turvallisuus kuuluu ensisijaisesti poliisin vastuulle, mutta puolustusministeriö toimii tarvittaessa.

”Jos sisäministeri Quinten esittää virallisen pyynnön, se muuttuu puolustusministeriön tehtäväksi – meidän velvollisuutemme on suojella kansakuntaa”, hän sanoo.

”Onko armeijan lähettäminen kaduille ennen vuoden loppua mahdollista? En sanonut ’kyllä’, mutta en myöskään ’ei’, vaikka mediassa on väitetty muuta”, Francken täsmentää.

Ministeri painottaa, että hänen ensisijainen huolenaiheensa on taata sotilaille oikeudellinen suoja ja varmistaa, että heidän tehtävänsä ovat merkityksellisiä.

Lähde: Le Soir

Lue lisää aiheesta:
Tyttöenergiaa: Belgialaisteini puukotti ystäväänsä ahdistellutta ja pahoinpidellyttä maahantunkeutujaa
Britannia: Maahanmuuttajahotellilla puhkesi väkivaltaisia mielenosoituksia, kun turvapaikanhakijaa syytetään tyttöön ja naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista
Ranskan mielenosoitukset muuttuivat kapinaliikkeeksi – 80 000 poliisia mobilisoitu kaduille
EVA:n tutkimus: Suomalaisia huolettavat yhä enemmän jengisodat, väkivallanteot ja levottomuudet
EU uhkaa sulkea sosiaalisen median ”yhteiskunnallisten levottomuuksien” sattuessa
Espanjalaiset raivoissaan: Paikalliset ottavat yhteen maahanmuuttajajengien kanssa
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset