Maahanmuuton seuraukset näkyvät arjessa – 15-vuotias tyttö kertoo jatkuvasta turvattomuudesta: ”Se vain pahenee”

Castleblayneyn 15-vuotias Kaiden McKenna ei enää uskalla kulkea yksin bussille tai lenkkeillä kotikaupungissaan. Hänen puheensa massamaahanmuuton seurauksista on herättänyt laajaa huomiota Euroopassa.

Castleblayneyn kaupungissa asuva 15-vuotias Kaiden McKenna, aktiivinen nyrkkeilijä ja koululainen, on noussut julkisuuteen voimakkaalla puheellaan, jossa hän varoittaa massamaahanmuuton vaikutuksista nuorten tyttöjen turvallisuuteen. McKenna kertoi julkisessa esiintymisessään, kuinka hän ei enää uskalla käyttää julkista liikennettä tai lähteä yksin lenkille kotikaupungissaan, koska alueelle on perustettu useita siirtolaiskeskuksia.

Pelko arjessa: ”En voi enää kävellä yksin bussille”

McKenna kuvaili, kuinka hänen vanhempansa joutuvat saattamaan hänet bussille joka aamu – joko äiti yövuoron jälkeen tai isä, joka herättää veljen ja lähtee myös mukaan. ”Nuorena tyttönä tunnen oloni turvattomammaksi kuin koskaan ennen. Muutaman pelottavan kohtaamisen jälkeen en enää uskalla mennä yksin bussille”, hän sanoi.

Hän suuntasi kritiikkinsä erityisesti IPAS-keskuksiin (International Protection Accommodation Service), jotka ovat Irlannin hallituksen ylläpitämiä siirtolaisten majoituspaikkoja. McKenna kertoi pelkäävänsä, että alueelle suunnitellut uudet keskukset pahentavat tilannetta entisestään.

”Lenkkeily ei ole enää turvallista”

McKenna kertoi, ettei voi enää lähteä lenkille ilman, että hänen äitinsä seuraa häntä autolla perässä. ”Se on noloa 15-vuotiaalle. Kaipaan vapautta”, hän sanoi ja esitti lopuksi kysymyksen, joka on jäänyt monien mieleen: ”Kuka pitää minusta huolta?”

🇮🇪🔴Many European teenage girls now live in fear due to mass migration. There needs to be free debate on this issue — not repression. A brave 15-year-old Irish girl, Kaiden McKenna, speaks out against local migrant centers in Castleblayney. "As a young person, especially a… pic.twitter.com/0LDwFRtcUS — Remix News & Views (@RMXnews) October 24, 2025

Taustalla järkyttävä rikostapaus Dublinissa

McKennan puhe sai laajaa huomiota sen jälkeen, kun Dublinissa sijaitsevassa CityWestin siirtolaiskeskuksessa pidätettiin afrikkalainen mies epäiltynä 10-vuotiaan tytön raiskauksesta. Tapaus johti mielenosoituksiin ja levottomuuksiin, ja nosti esiin laajemman keskustelun siirtolaiskeskusten turvallisuudesta.

Eurooppalaiset naiset kokevat yhä enemmän turvattomuutta

McKennan tarina ei ole yksittäistapaus. Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa on raportoitu lukuisia seksuaalirikoksia, joissa epäiltyinä ovat olleet maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Esimerkiksi Pariisissa 12-vuotias Lola raiskattiin ja murhattiin algerialaisen siirtolaisen toimesta – tekijä tuomittiin juuri elinkautiseen vankeuteen.

Ruotsissa 17-vuotias Meya Åberg kertoi julkisesti joutuneensa eritrealaisen miehen raiskaamaksi ollessaan matkalla kotiin McDonald’sista. Tapauksen herättämä raivo sosiaalisessa mediassa kasvoi, kun kävi ilmi, ettei tekijää karkoteta, koska raiskaus ”ei kestänyt riittävän kauan” tuomioistuimen mukaan.

🇸🇪🔴"I still feel sick when I think about it." A Swedish court is under fire after an African migrant raped 16-year-old Meya Åberg, with the court ruling the migrant could not be deported because the rape did not last long enough. The victim is now speaking out. "During the… pic.twitter.com/QR8XEc2WYD — Remix News & Views (@RMXnews) October 23, 2025

Toinen ruotsalainen tyttö, Luna, on edelleen koomassa sen jälkeen, kun afrikkalaistaustainen koulutoveri kuristi hänet lähes hengiltä. Tekijällä oli aiempaa historiaa väkivaltaisesta käytöksestä ja pornografisten kuristamisvideoiden katselusta koulun tietokoneilla.

Tilastot kertovat karua kieltä

Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa noin 75 % joukkoraiskauksista on ulkomaalaisten tai maahanmuuttajataustaisten tekemiä. Julkisessa liikenteessä tapahtuvista seksuaalirikoksista ulkomaalaisten osuus on 59 %. Berliinissä vihreä puolue on jopa ehdottanut ”vain naisille tarkoitettuja junavaunuja”.

🇫🇷🔴 Many young women in France have a "subway shirt" for avoiding harassment on the train system. It has become a "reflex" to put on more clothing before getting on public transport, even in summer. "Sometimes I even take the trousers and sweatshirt and put them over my… pic.twitter.com/7MA206RtoI — Remix News & Views (@RMXnews) September 1, 2025

Vaikka eurooppalaiset miehetkin tekevät seksuaalirikoksia, tilastot osoittavat ulkomaalaisten yliedustuksen olevan huomattavaa ja kiistatonta. Joissain tapauksissa jopa ulkomaalaistaustaiset naiset ovat yliedustettuina väkivaltarikoksissa verrattuna saksalaisiin miehiin.

🇬🇧‼️ "I f*ck women and I kill men." A Somalian migrant is confronted for harassing women in Britain. pic.twitter.com/lbKwMKFvlQ — Remix News & Views (@RMXnews) April 4, 2025

Naisten reaktiot ja poliittinen muutos

Monet eurooppalaiset naiset ovat alkaneet tukea oikeistopuolueita, kuten Saksan AfD:tä. Ranskassa naiset ovat joissain kyselyissä jopa miehiä maahanmuuttovastaisempia. Vuoden 2024 tutkimuksessa 53 % ranskalaisnaisista kannatti nollamaahanmuuttoa – eli kaiken laillisen ja laittoman maahanmuuton lopettamista.

🇩🇪🔴 A young German teen ponders what Germany would be like if Merkel had not welcomed over 1 million migrants. She was only 4 when the former chancellor made her decision, but life has dramatically changed. "I can hardly recognize the Germany you tell me about today. And since… pic.twitter.com/uHRFov08z1 — Remix News & Views (@RMXnews) September 3, 2025

Arjen selviytymisstrategiat

Naiset ovat alkaneet välttää tiettyjä alueita, pukeutua eri tavalla julkisessa liikenteessä ja käyttää älypuhelimiaan itsepuolustukseen. Alankomaissa on yleistynyt ”smurffisuihke” – ei-tappava puolustusväline, jota monet nuoret naiset kantavat mukanaan.

🇩🇪 "If I don't have sex, as a man, I feel unwell." Shocking footage of a migrant in Germany harassing a woman walking through Eschenheimer Anlage in Frankfurt. He refuses to take 'No' for an answer when he demands sex, and a passerby steps in and calls the police. pic.twitter.com/wilfwVNKHX — Remix News & Views (@RMXnews) September 26, 2025

McKennan viesti: ”Se vain pahenee”

Kaiden McKenna ei ole yksin pelkonsa kanssa. Hänen puheensa on osa laajempaa eurooppalaista huolta, jossa nuoret naiset kokevat, ettei julkinen tila ole enää turvallinen. ”Se vain pahenee”, hän varoittaa – ja hänen sanansa kaikuvat monien muiden eurooppalaisten tyttöjen ja naisten kokemuksissa.

🇩🇪🚨 "Your ass. Boom. I saw it and I just had to speak to you. Let's have a date, your man doesn't have to know. Just one kiss." 🗣️ "No, I am with my children. Can you please leave me alone?" This is what women have to put up with in the new Germany. pic.twitter.com/t22G5eI2jD — Remix News & Views (@RMXnews) June 30, 2025

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: