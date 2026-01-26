Maahanmuuttaja raiskasi iäkkään taloudenhoitajan veitsellä uhaten

Ranskan oikeuslaitos tuomitsi nuoren siirtolaisen yhdeksäksi vuodeksi vankilaan ikääntyneen taloudenhoitajan raiskauksesta.

Pariisin 12. kaupunginosassa koettiin kesällä 2023 järkyttävä rikos, joka paljasti jälleen kerran siirtolaisrikollisuuden synkän todellisuuden. 22-vuotias maahanmuuttaja Mohammed D. hiipi avoimesta ikkunasta sisään Boulevard de Charonnen varrella sijaitsevaan asuntoon. Uhri löysi nuoren miehen, kun tämä ”penkoi olohuoneessa.” Yhteenoton jälkeen syytetty raiskasi naisen veitsellä uhaten tämän omassa kodissa.

Uhri pakeni ja hälytti viranomaiset

Rikoksen jälkeen uhri onnistui pakenemaan ja hälyttämään apua. Poliisi käynnisti välittömästi etsinnät, ja neljä päivää myöhemmin Mohammed D. saatiin kiinni.

Oikeuden päätös: yhdeksän vuotta vankeutta ja karkotus

Pariisin oikeus tuomitsi tekijän yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin karkotettavaksi Ranskasta heti tuomion suorittamisen jälkeen., Actu Paris raportoi. Oikeuden mukaan teko oli erityisen raaka ja uhkaava, sillä se kohdistui puolustuskyvyttömään, iäkkääseen naiseen tämän omassa kodissa.

