Maahanmuuttajajengi raiskasi 12-vuotiasta tyttöä kuukausien ajan

Suuri joukko maahanmuuttajanuoria kierrätti 12-vuotiasta tyttöä ”kiertopalkintona”, ja hänet raiskattiin toistuvasti samalla, kun hyväksikäyttöä kuvattiin. Hyväksikäyttö jatkui useita kuukausia. Tyttö tuli raskaaksi ja joutui tekemään abortin. Useat rikoksentekijät ovat liian nuoria saadakseen rangaistuksen, mutta nyt – vuosi tapahtumien jälkeen – 18-vuotias Afganistanin kansalainen on tuomittu osallisuudesta joukkoraiskauksiin.

Viime vuoden helmikuussa vain 12-vuotias Wienissä asuva itävaltalaistyttö joutui ensimmäisen kerran suuren maahanmuuttajajoukon raa’an joukkoraiskauksen kohteeksi. Pahoinpitelyyn osallistui 12-17 nuorta. Myös fyysisestä väkivallasta ja pahoinpitelyistä on raportoitu.

Kerran tyttö tuli raskaaksi ja joutui tekemään abortin. Videomateriaalia hyväksikäytöstä käytettiin tytön kiristämiseen ja pakottamiseen uusiin seksuaalisiin tekoihin. Tyttöä painostettiin myös ostamaan jengille huumeita, joita hän joutui sitten käyttämään itse.

Tämä toistui useita kertoja saman vuoden kesäkuuhun asti eri paikoissa, kuten autotallissa ja tekijöiden asunnoissa. Monikulttuurinen jengi koostui Irakista, Turkista, Syyriasta, Italiasta, Bulgariasta ja Serbiasta tulleista maahanmuuttajista, joista osa oli saanut Itävallan kansalaisuuden.

Afganistanilainen poikaystävä

Poliisitutkinta ja oikeusprosessi ovat pitkittyneet. Vasta nyt annetaan tapahtumiin liittyvä tuomio, ja se koskee vain yhtä tekijöistä, paljon vanhempaa afganistanilaista maahanmuuttajaa nimeltä Wais, joka on väittänyt olevansa 12-vuotiaan tytön poikaystävä ja olleensa keskeisessä roolissa seksuaalisissa hyökkäyksissä.

Waisia syytetään törkeästä seksuaalisesta pahoinpitelystä, koska hän oli osallisena yhdessä joukkoraiskauksista, joiden väitetään tapahtuneen hostellissa Wienissä. Nuorukainen on osittain tunnustanut teon ja sen, että hän tiesi tytön olevan vasta 12-vuotias. Hän väittää kuitenkin luulleensa tapahtunutta luvalliseksi, koska hänen ja tytön välinen ikäero ei ollut kovin suuri.

Afganistanilainen maahanmuuttaja myöntää myös kiristäneensä tyttöä uhkaamalla julkaista videotallenteet, jotka hän oli tehnyt useista tyttöön kohdistuneista pahoinpitelyistä. Videot annettiin myös maahanmuuttajajengin muiden jäsenten käyttöön, jotka käyttivät niitä tytön kiristämiseen ja pakottamiseen seksiin.

Vain ehdollinen vankeusrangaistus

Oikeudenkäynnin aikana Wais väitti, että hän teki kaiken rakkaudesta, koska rakasti tyttöä. Todisteeksi hän väitti ostaneensa tytölle sormuksen, jonka tämä myöhemmin palautti.

Oikeudenkäynnissä todisteena käytetyissä hyväksikäyttöä kuvaavissa filmeissä tyttö nähdään ja kuullaan toistuvasti huutavan ja rukoilevan Waisin lopettamista. Hän ei tehnyt niin.

Tuomio on lievä. Wais ei joudu vankilaan, vaan saa ehdollisen tuomion, johon liittyy 15 kuukauden koeaika. Hän joutuu myös maksamaan tytölle noin 10 000 kruunun suuruiset vahingonkorvaukset.

Syytetty vapautettiin – ”luuli tytön olevan täysi-ikäinen”

Useita muita hyväksikäyttöön osallistuneita on tutkittu rikoksista, mutta ketään muuta kuin Waisia ei ole toistaiseksi tuomittu. Useat ovat väittäneet, että he luulivat harrastavansa yhteisymmärrykseen perustuvaa seksiä tytön kanssa ja että tämä oli teeskennellyt olevansa vanhempi kuin olikaan. Toiset ovat tunnustaneet rikoksen, ja jotkut ovat niin nuoria, ettei heitä voida asettaa syytteeseen.

Yhden epäillyistä tekijöistä epäillään myös vastustaneen poliisia väkivaltaisesti pidätyksensä yhteydessä. Koska hyväksikäyttö kuvattiin, useita osallisia tutkitaan myös lapsipornorikoksista.

Jengiin kuulunut syyrialainen maahanmuuttaja oli aiemmin ollut oikeudessa. Oikeus kuitenkin vapautti hänet syytteestä, koska se uskoi vastaajan väitteitä, joiden mukaan hän ei tajunnut tytön olevan alaikäinen, koska luuli tämän näyttävän vanhemmalta.

Yksi monista korkean profiilin tapauksista

Poliisitutkinta on edelleen kesken. Tytön asianajaja toivoo, että syytteitä nostetaan useita osallisia vastaan. Hän sanoi lausunnossaan, että ”oikeusvaltio joutuu toimimaan eikä tyttöä saa jättää pulaan”.

Tapaus on yksi useista viimeaikaisista korkean profiilin tapauksista Wienissä, joissa on ollut kyse samankaltaisista joukkoraiskauksista ja kiristyksistä, joissa tekijöillä on maahanmuuttajatausta.

Lähde: Samnytt

