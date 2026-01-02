Maahanmuuttajajengit riehuivat ja polttivat 1800-luvun kirkon maan tasalle Amsterdamissa uudenvuoden kaaoksessa

Historiallinen kirkko, Pierre Cuypersin suunnittelema Vondelkerk, tuhoutui liekeissä samaan aikaan kun poliisi joutui maahanmuuttajajengien hyökkäysten kohteeksi.

Uudenvuoden yönä Amsterdamissa koettiin sekasorto, joka jätti jälkeensä tuhon ja häpeän. Kaupungin sydämessä sijainnut 1800-luvulla rakennettu Vondelkerk-kirkko paloi maan tasalle samaan aikaan, kun maahanmuuttajataustaiset nuorisojoukot riehuivat kaduilla, ampuivat ilotulitteita rakennuksiin ja hyökkäsivät poliisia vastaan.

Liekit syttyivät pian puolenyön jälkeen ja levisivät nopeasti kirkon korkeaan torniin. Paikalle hälytetyt palokunnan yksiköt taistelivat tuntikausia tulimyrskyä vastaan, mutta tornin yläosa romahti ja rakennuksen katto kärsi vakavia vaurioita. Asukkaat lähialueelta evakuoitiin, ja kymmenkunta ihmistä joutui viettämään yön tilapäismajoituksessa.

Kulttuuriperinnön menetys

Vondelkerk ei ollut mikä tahansa rakennus. Sen suunnitteli kuuluisa arkkitehti Pierre Cuypers, ja se kantoi nimeä hollantilaisen runoilijan Joost van den Vondelin mukaan. Kirkko oli yksi Amsterdamin tunnetuimmista maamerkeistä ja osa kaupungin historiallista identiteettiä. Nyt se on poissa – raunioina ja pelkkä hiiltynyt muisto.

Poliisi ja pelastuslaitos hyökkäysten kohteena

Samana yönä eri puolilla Alankomaita poliisi ja pelastuslaitos joutuivat väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Bredassa poliiseja vastaan heitettiin polttopulloja, ja useissa kaupungeissa raportoitiin vakavia loukkaantumisia ilotulitteiden vuoksi. Viranomaiset joutuivat pyytämään kansalaisia soittamaan hätänumeroon vain hengenvaarallisissa tilanteissa, sillä resurssit olivat äärirajoilla.

Epäselvä syttymissyy – mutta vahvat epäilyt

Vaikka viranomaiset eivät ole vielä kertoneet tarkkaa syytä kirkon palolle, epäilyt kohdistuvat nuorisojengeihin, jotka ampuivat ilotulitteita kohti rakennuksia. Nationalistinen vaikuttaja ja aktivisti Eva Vlaardingerbroek totesi, että poliisi vaikenee tapahtuneesta ja jättää kansan pimentoon, mutta todennäköisin selitys on maahanmuuttajataustaisten nuorisoryhmien toiminta, joka johti kirkon syttymiseen.

The historic Vondelkerk in Amsterdam burned to the ground last night. We’re being kept in the dark as to who did this, of course, but I think we all recognize an act of war when we see one. Fighting back to save our civilization should be our #1 New Year’s resolution. pic.twitter.com/TT6kHPaSc8 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 1, 2026

Uusi laki astuu voimaan

Vuoden 2026 alusta Alankomaissa astui voimaan kielto, joka estää yksityishenkilöitä ostamasta ilotulitteita. Viranomaisten mukaan päätös on välttämätön, sillä uudenvuoden yön kaaos osoitti, kuinka hallitsemattomaksi tilanne voi käydä.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: