Maahanmuuttajalle vankeutta seksuaalirikoksista Helsingissä ja Espoossa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1987 syntyneen Sheikh Bamba Badjien 2 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin sekä raiskauksesta.

Raiskaukseen Badjie syyllistyi Helsingissä elokuussa 2018, lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin Espoossa heinäkuussa 2018 ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön heinäkuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana Espoossa.

Raiskauksen uhri oli täysi-ikäinen,

Badjie oli hänelle entuudestaan tuntemattoman asianomistajan asunnolla viettämässä iltaa. Jossain vaiheessa Badjie veti asianomistajan kädestä kiinni pitäen makuuhuoneeseen, työnsi tämän selälleen huoneen sängylle, riisui itsensä ja asianomistajan, ja oli suojaamattomassa yhdynnässä asianomistajan kanssa. Asianomistaja yritti päästä pois Badjien alta siinä onnistumatta ja sanoi Badjielle toistuvasti, ettei halua harrastaa tämän kanssa seksiä.

Esitettyä näyttöä kokonaisuudessaan arvioituaan käräjäoikeus katsoi, ettei Badjien syyllisyydestä jäänyt varteenotettavaa epäilyä ja hänen katsottiin syyllistyneen raiskaukseen.

Lapseen kohdistuneiden seksuaalirikosten uhri oli tekojen aikaan 13-vuotias.

31-vuotias Badjie kehui 13-vuotiaalle lähettämissään viesteissä lasta seksikkääksi sekä sanoi kaipaavansa tätä ja haluavansa ja myös aikovansa suudella. Badjie myös ainakin kahteen otteeseen pyysi asianomistajaa lähettämään kuvan, joista toisella kerralla kuva piti olla vartalosta.

Viesteissä Badjie käytti lapsesta nimitystä ”Rakas”, ja hän kirjoitti: ”Miss U”, ”Am at friends but wish I see your face”, ”Minakin kaipaan sua”, ”Haluan sun kuva”, ”Sexy”, ”I already miss u”, ”Rakastan sua”, ”Wanna just kiss u”, ”Send me one sexy picture from ur phone”.

Badjien vaatimuksesta osapuolet tapasivat ainakin kaksi kertaa, jolloin Badjie pussaili asianomistajaa ja kosketteli tätä rinnoista ja reisistä. He olivat myös yhdynnässä.

Käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska tapaukseen liittyi painostusta sekä osapuolten ikäero oli suuri.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi Sheikh Bamba Badjien maksamaan raiskauksen uhrille erilaisia korvauksia yhteensä 3650 euroa. Lapsiuhrille tuomittu joutuu korvaamaan yhteensä 6300 euroa kärsimyksestä.

Asianomistajien oikeudenkäyntikulut yhteensä 5367 euroa Badjie joutuu korvaamaan valtiolle.

Badjien oikeudenkäyntikulut 4885 euroa jäävät Suomen valtion vahingoksi miehen taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

Badjie on aiemmin tänä vuonna tuomittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa pahoinpitelystä 40 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio.

