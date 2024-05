Maahanmuuttajamies pahoinpiteli vaimoaan ja uhkasi turmella tämän kasvot hapolla – toimi vaimonsa tulkkina lääkärikäynneillä

Iranilaissyntyinen maahanmuuttajamies pahoinpiteli ja uhkasi vaimoaan jatkuvasti lähes kahden vuoden ajan. Lääkärikäynneillä hän toimi vaimon tulkkina ja kotona hän uhkasi heittää happoa hänen kasvoilleen. Oikeudessa mies väitti, että vaimo maskeerasi vammansa lääkärille.

Rikokset tapahtuivat Turussa vuosina 2020-2021.

Mies löi vaimoaan kädellä kasvoihin ja hakkasi tätä latausjohdolla sekä vyöllä eri puolille kehoa. Mies myös potki naista ja heitteli häntä seinille. Pahoinpitelyn lisäksi mies uhkasi heittää happoa vaimonsa kasvoihin ja tappaa hänet seiniä vasten. Naisen mukaan mies ryhtyi harjoittamaan psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa häntä kohtaan lähes välittömästi sen jälkeen, kun pariskunta muutti Suomeen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana mies pahoinpiteli naista 3-4 kertaa kuukaudessa.

Ensimmäinen pahoinpitely tapahtui, kun pariskunta riiteli maton paikasta. Vaimon mukaan väkivalta tapahtui aina ilman todistajia. Vaimo sai väkivallan seurauksena mustelmia, ruhjeita ja nenäverenvuotoa. Lisäksi hänen tärykalvonsa repeytyi korvaan kohdistuneesta iskusta, mikä vaikutti hänen kuuloonsa.

Nainen löysi tietoa oikeuksistaan

Naisen turvattomuutta pahensi tekoaikana se, että hän ei puhunut kunnolla suomea eikä englantia.

Naisen mukaan hänen aviomiehensä myös takavarikoi hänen puhelimensa. Naisen eristämistä edesauttoi se, että lääkärikäynneillä ei käytetty virallista tulkkia, vaan keskustelut tulkkasi hänen miehensä.

Lopulta nainen päätti hakea apua. Nainen kertoi saaneensa tietoa Suomen lainsäädännöstä, oikeuksistaan ja erilaisista mahdollisuuksista Auralan Setlementti ry:ltä. Järjestö tekee esimerkiksi ennakoivaa sosiaalityötä kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi.

Nainen päätti hakea avioeroa miehestään. Hän hakeutui myös turvakotiin koulukaverinsa avustuksella. Lopulta nainen oli taloudellisesti, henkisesti ja fyysisesti niin uupunut, että hän teki myös rikosilmoituksen miehestään poliisille. Avioeron jälkeen oikeus määräsi miehelle lähestymiskiellon naista kohtaan.

Aviomies piti avioliittoa hyvänä

Aviomies kiisti rikokset. Hänen mukaansa nainen valehteli tapahtumista. Miehen mukaan pariskunta oli rekisteröinyt suhteensa Iranissa vuonna 2017, eikä avioliitossa ollut ongelmia. Miehen mukaan pariskunnalla oli joskus sanallisia yhteenottoja, mutta kaiken kaikkiaan hän kuvaili avioliittoa hyväksi.

Aviomiehen mukaan nainen alkoi valehdella uhkailuista ja väkivallasta Suomessa, koska hän halusi saada perusteet avioerolle viranomaisia varten. Oikeus piti tätä ”melko vaikeasti ymmärrettävänä selityksenä” ottaen huomioon, että Suomessa viranomaiset eivät vaadi selitystä avioeron syystä.

Mies väitti, että naisen tärykalvo oli puhjennut, kun hän kaatui lapsena polkupyörällä. Hän väitti, että valokuvissa ja sairauskertomuksissa olevat vammat oli maskeerattu. Oikeus piti epätodennäköisenä, että lääkäri ei olisi huomannut tekaistuja vammoja. Oikeus piti myös miehen kertomusta tapahtumista ”erittäin epäuskottavana”.

Mies toimi tulkkina lääkärin vastaanotolla

Oikeus kuuli kahta todistajaa, jotka olivat olleet yhteydessä naiseen tapahtumien aikaan.

Naisen sairauskertomuksista kävi ilmi, että hän ja hänen miehensä olivat olleet useita kertoja yhteydessä terveyskeskukseen naisen korvakipujen vuoksi. Hänen tärykalvostaan oli myös löydetty reikä. Lääkärikäyntien aikana pariskunta ei maininnut pahoinpitelyjä korvakivun syyksi, koska aviomies oli jatkuvasti paikalla ja toimi tulkkina.

Tuomio napsahti

Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoi 41-vuotiaan miehen syyllistyneen pahoinpitelyyn ja laittomaan uhkaukseen. Oikeuden mukaan väkivallasta aiheutui vammoja, joita voidaan pitää vakavina, ja kyseessä oli pitkäkestoinen parisuhdeväkivalta ja sen uhkaaminen.

”Asianomistaja on ollut erityisen haavoittuvaisessa asemassa ja hänen mahdollisuutensa avun hakemiseen ja sen saamiseen on olleet rajalliset, mikä on mahdollistanut teon jatkumisen pitkän aikaa”, oikeus totesi ratkaisussaan.

Oikeus tuomitsi miehen viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi miehen on maksettava ex-vaimolleen 1 800 euron kärsimyskorvaukset.

Lähde: mtv uutiset