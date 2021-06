Maahanmuuttajan järkyttävä uhkaus pakkoavioliitosta kieltäytyville naisille Italiassa: ”Heidän on kuoltava!”

Islamilaisen yhteisön suhtautuminen naisiin Italiassa nostaa kylmät väreet selkäpiihin. Joko naiset hyväksyvät järjestetyn avioliiton tai heidät kivitetään maahan tai puukotetaan. Heidän on kokattava ja annettava aviomiehelle hierontaa.

Italiassa asuva 18-vuotias Saman Abbas katosi Novellarassa Italiassa huhtikuun lopussa. Tyttö tapettiin, koska hän kieltäytyi järjestetystä avioliitosta.

Ruumista ei ole vieläkään löydetty, mutta Italian poliisi on vakuuttunut, että se löytyy muutaman viikon kuluessa. Teosta epäillään erityisesti tytön setää mutta myös muita perheenjäseniä.

Italialainen La7-kanava lähetti reportterinsa kuulemaan islamilaisen yhteisön ajatuksia pakkoavioliitosta ja pakistanilaisen tytön kohtalosta. Raportti, joka sisältää muslimimaahanmuuttajien suoria uhkauksia pakkoavioliitosta kieltäytyville naisille, on nostanut kylmiä väreitä italialaisten selkäpiihin.

”Hänen täytyy kuolla puukosta”

Toimittaja sai järkyttävän vastauksen suoraan kysymykseen, mitä voisi tapahtua, jos nainen kieltäytyisi käyttämästä huntua ja päättäisi pukeutua normaalin ihmisen tavoin.

– Otan veitsen ja työnnän sen tänne, koska hänen on kuoltava. Tappaisin hänet, on tartuttava veitseen ja tehtävä se. Hänen on kuoltava, muslimi ei epäröinyt sanoa.

Toinen muslimi puolestaan kertoi totuuden naisten päätäntävallasta avioliittojen suhteen. Tällä hetkellä perhe määrää avioliiton 80 prosentissa tapauksista, kun taas loput 20 prosenttia saavat päättää itse.

– Tämä on kulttuurimme perinne. Mies päättää! Nainen ei voi sanoa, että hän ei halua mennä naimisiin jonkun kanssa, lisäsi mies.

”Täytyy hieroa ja kokata”

Jos tyttö sanoo ”ei”, häntä uhkaillaan. Usein avioliittoon pakotettava kuolee joka tapauksessa: jos rakastaa toista, hirttää mieluummin itsensä kuin suostuu järjestettyyn avioliittoon.

Sitten eräs muslimi sanoi selvästi, että miehen on tehtävä kaikki valinnat. Seuraavaksi muslimi kertoi lisää käsityksestään naisten asemasta.

– Vaimon on kunnioitettava miestä, hän ei saa sanoa ”ei”. Hänen on tehtävä kotitöitä. Hierontaa? Kyllä. Entä kun pitää syödä? Hänen täytyy kokata minulle heti.

Lopuksi hän toisti ajatuksen siitä, ettei nainen voi millään muotoa kieltäytyä menemästä naimisiin perheen määräämän miehen kanssa.

– Hän ei voi tehdä sitä, koska se on häpeällistä. Se on laki, se on kielletty, mies kertoi viitaten islamilaiseen sharia-lakiin.

Naisella ei ole mitään mahdollisuutta paeta eikä hän voi vaatia oikeutta elää eurooppalaisena Euroopassa.

– Tämä ei ole mahdollista. Koraanin lain mukaan se menee näin: sinun on kuoltava verisenä, maahan kivitettynä.

Lähteet Il Giornale, Mirror.