Maahanmuuttajanuorten video: Pakottivat uhrin polvilleen ja murskasivat nenän

Wienissä maahanmuuttajataustaiset nuoret pakottivat uhrin nöyryyttävään tekoon ja pahoinpitelivät hänet. Väkivalta tallentui videolle.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on paljastunut uusi, kylmäävä esimerkki katuväkivallasta. Videolla, joka on levinnyt sosiaalisessa mediassa, nähdään maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmä pakottamassa uhrin polvistumaan heidän eteensä ja suutelemaan heidän jalkojaan. Hetkeä myöhemmin yksi nuorista iskee uhria kasvoihin niin, että hänen nenänsä murtuu. Teko tallentui videolle, jossa tekijät ylpeilevät väkivallallaan.

Uhrin nöyryyttäminen ja pahoinpitely

Videolla kuullaan nuorten naurua ja kommentteja, jotka paljastavat heidän pitävän väkivaltaa ”siistinä” ja ”mahtavana”. Uhrin pakottaminen suutelemaan jalkojaan oli tarkoituksellinen nöyryytys, jonka jälkeen fyysinen pahoinpitely viimeisteli tilanteen. Uhrin nenä murtui iskusta, ja hän jäi maahan loukkaantuneena.

”Mursin hänen nenänsä, niin siistiä”

Tekijät eivät tyytyneet pelkkään väkivaltaan, vaan he jakoivat videon sosiaalisessa mediassa. Yksi nuorista kommentoi ylpeänä: ”Mursin hänen nenänsä, niin siistiä.” Tämä kertoo karulla tavalla asenteesta, jossa väkivalta nähdään saavutuksena ja julkinen nöyryyttäminen keinona hankkia huomiota.

Itävallan poliisi on aloittanut tutkinnan videon perusteella.

🇩🇪🔴Germany: A young boy on a bike was surrounded and beaten by youths with a migrant background. One boy, Yassar, slaps the victim, punches him, and screams, "Cry!" The new reality for German youth. Remix News has blurred the young victim's face. pic.twitter.com/bRRnPvzTVN — Remix News & Views (@RMXnews) September 23, 2025

Lähde: Remix News

