Maahanmuuttajaperhe syytteessä: “Hänen päänsä täytyy leikata irti”

Ruotsissa yhä useampi kunniarikos jää vaille oikeudenmukaista seurausta – ei siksi, ettei syyllisiä löydy, vaan siksi, ”ettei heitä voida karkottaa”.

Örebrossa asuva palestiinalaistaustainen perhe joutuu oikeuden eteen epäiltynä 20-vuotiaan tyttärensä sieppauksesta. Taustalla on perheen vastustus nuoren naisen pyrkimyksille kotoutua länsimaiseen yhteiskuntaan ja elää itsenäistä elämää.

Huhtikuun lopulla Hallsbergin poliisi sai hälytyksen, kun silminnäkijät näkivät kahden miehen pakottavan nuoren naisen autoon. Yksi todistajista seurasi ajoneuvoa ja auttoi viranomaisia paikantamaan sen nopeasti. Poliisi pysäytti auton ja löysi sisältä viisi perheenjäsentä, mukaan lukien pelokkaan nuoren naisen, jolla oli merkkejä fyysisestä kamppailusta.

Aluksi uhri väitti kyseessä olleen vain riita, mutta tutkinta paljasti, että hän oli paennut vuosien ajan jatkunutta tiukkaa kontrollia. Sosiaaliviranomaisten mukaan hänet oli kasvatettu tarkassa uskonnollisessa kurissa: huivin käyttö oli pakollista, ulkona liikkuminen yksin oli kielletty, eikä hän saanut valita ystäviään. Uhri haaveili sosiaalityöntekijän urasta ja itsenäisestä elämästä, joita perhe ei hyväksynyt.

Vuonna 2023 perhe vei hänet vastentahtoisesti Gazaan, mutta sodan puhjettua hän onnistui palaamaan Ruotsiin Egyptin kautta. Palattuaan hän piileskeli turvakodeissa, mutta perhe jäljitti hänet toistuvasti ja hakkeroi hänen puhelimensa, sähköpostinsa ja sosiaalisen median tilinsä. Ensimmäinen sieppausyritys tapahtui jo vuonna 2024, mutta epäonnistui.

Tutkijat saivat haltuunsa viestejä, jotka paljastavat perheen vihamielisyyden hänen kotoutumistaan ja itsenäisyyttään kohtaan. Eräässä viestissä isä kirjoitti arabiaksi: ”Hänen päänsä täytyy leikata irti!”

Perheellä Ruotsin kansalaisuus – ei voida karkottaa

Myöhemmin isä väitti poliisille, että kyseessä oli kulttuurinen ilmaisu, ei kirjaimellinen uhka. Veljen viesteissä paheksuttiin tytön ruotsalaista identiteettiä, ja sisko ehdotti hänen salakuljettamistaan ulkomaille.

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet isää, äitiä ja veljeä vastaan laittomasta vapaudenriistosta, ja siskoa avunannosta. Isää syytetään myös aiemmasta sieppausyrityksestä, ja veli on myöntänyt hakkeroineensa uhrin verkkotilit.

Perhe on saanut Ruotsin kansalaisuuden, joten vaikka heidät todettaisiin syyllisiksi, karkottaminen ei ole mahdollista.

Ruotsissa kunniaan liittyvät rikokset ovat yleistyneet. Viime vuosina on nähty useita tapauksia, joissa perheenjäsenet ovat syyllistyneet väkivaltaan tai jopa murhiin, kun uhri on pyrkinyt irtautumaan perinteisistä rooleista tai suhteista.

Lähde: Remix News

