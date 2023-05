Maahanmuuttajat muuttivat saksalaisen Plauenin kaupungin kielletyksi alueeksi

”Jälleen yksi aiemmin rauhallinen saksalaiskaupunki on muuttumassa rikollisuuden kriisipesäkkeeksi”, varoittaa kaupunginjohtaja.

Saksin osavaltiota on pidetty yleisesti ottaen Saksan alhaisimpiin maahanmuuttajalukuihin kuuluvana. Vuosien ajan toimittajat ja sanomalehdet ovat arvostelleet alueen maahanmuuttovastaisuutta, koska alueella asui vain vähän maahanmuuttajia. Nyt Plauenin pormestari on epätoivoinen, sillä rikollisuus ja väkivalta lisääntyvät hänen kaupungissaan. Maahanmuuttajat hallitsevat kaupungin keskustaa, ahdistelevat jalankulkijoita ja tekevät vakavia rikoksia, kuten esimerkiksi tapon yrityksiä.

Pormestari Steffen Zenner (CDU) sanoo, että ”keskellä kaupunkimme keskustaa on toistuvasti rumia väkivaltakohtauksia ja fyysisiä yhteenottoja”.

Hän kertoi Bild-lehdelle, että ”väkivaltaisuudet ovat pääasiassa maahanmuuttajien aiheuttamia”, mutta korostaa, ”että suurin osa Plauenissa asuvista maahanmuuttajista noudattaa lakia ja järjestystä”.

Pormestarin mukaan ensimmäinen tapaus sattui 29. huhtikuuta, kun Postplatzilla sattui laajamittainen tappelu, joka järkytti keskustan asukkaita. Poliisin mukaan mukana oli irakilaisia, romanialaisia ja syyrialaisia nuoria, ja tutkinta on aloitettu vakavan ruumiinvamman tuottamuksesta.

Seuraavalla viikolla sattui toinen väkivaltainen kohtaus, jossa pohjoisafrikkalaiset, kurdit ja arabit ottivat yhteen, tällä kertaa Plauenin tanssihallissa. Seuraavana päivänä riidan osapuolet menivät ratkaisemaan konfliktia Postplatzille, jossa syyrialainen puukotti irakilaista. Veitsihyökkäys oli lähes tappava, ja pelastuspalvelu pystyi hädin tuskin pelastamaan miehen hengen.

Bildin mukaan 65 000 asukkaan kaupungissa paikalliset välttelevät yhä useammin keskustaa. Yritykset valittavat, että niiden myynti laskee väkivaltaisuuksien vuoksi, ja työntekijät käyttävät takaovia välttääkseen keskustaa valtaavia maahanmuuttajajoukkoja. Bild kuvailee aluetta nyt ”no-go zone” – kielletyksi alueeksi monille siellä asuville ja työskenteleville.

Pormestari Zenner vaatii nyt ”maahanmuuton rajoittamista sekä eurooppalaisia ja kansallisia rajaturvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat ylikansallisia ja koordinoituja”. Pormestarin mukaan 40 prosentilla kaupungissa asuvista muista kuin ukrainalaisista maahanmuuttajista on karkotusmääräys, mutta heitä ei poisteta. Saksa on tunnettu alhaisesta karkotusprosentistaan, jopa tuomittujen maahanmuuttajien osalta. Kuten Remix News kertoi vuonna 2021, karkotusmääräyksellä varustetut maahanmuuttajat tekivät Saksissa 2 500 rikosta vuonna 2020.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) Sachsenin parlamenttiryhmä sanoo, että CDU, johon Zenner kuuluu, on osa ongelmaa. Saksin sisäministeri Armin Schuster (CDU) on AfD:n mukaan toistuvasti epäonnistunut kriisin hoitamisessa.

Muissa Saksan kaupungeissa on samanlaisia ongelmia, jotka liittyvät Saksan kasvavan maahanmuuttajaväestön aiheuttamiin järjestyshäiriöihin ja rikollisuuteen. Tällaisia ongelmia on esimerkiksi ”vihreässä” yliopistokaupungissa Freiburgissa, jossa on ollut mellakoita ja väkivaltaisuuksia viime vuoden aikana.

Lähde: Remix