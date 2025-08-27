Maahanmuuttajat reputtavat tahallaan kielikursseilla – jatkavat sosiaalietuuksien keräämistä

Itävallan maahanmuuttajat reputtavat tahallaan saksan kielen kursseja, kertoo Itävallan työvoimapalvelu Arbeitsmarktservice (AMS). Näin heidän ei tarvitse ottaa vastaan matalapalkkaisia töitä ja he voivat jatkaa etuuksien varassa elämistä.

Itävallassa töitä saavat vain ne, jotka pystyvät todistamaan osaavansa saksaa, ja kuten myös Suomessa, ne maahanmuuttajat, jotka eivät saa töitä, saavat edelleen vuodesta toiseen valtion tukea.

Eräs syyrialainen oli oman kertomuksensa mukaan opiskellut kotimaassaan lääketiedettä ja työskennellyt Turkissa lastenlääkärinä. Hän kritisoi sitä, että syyrialaisia naisia sijoitetaan matalan ammattitaidon töihin, kuten siivoustöihin, ottamatta huomioon heidän pätevyyttään, todetaan AMS:n raportissa ”Syyriasta tulleet uudet pakolaiset Itävallan työmarkkinoilla”.

Maahanmuuttajaa koskeva raportti jatkuu: ”Tämän seurauksena hän kertoi, että jotkut ihmiset jättävät tahallaan saksan kielen kurssit kesken välttääkseen tällaisen työn. Keskeinen ongelma on alhainen palkka, joka ei riitä elannon turvaamiseen.”

Kaksi kolmesta tarvitsee luku- ja kirjoitustaidon koulutusta

Itävallan tiedotusvälineissä todetaan puolestaan, että turhautuneen lääkärin täytyy olla marginaali-ilmiö, sillä tuoreen analyysin mukaan kaksi kolmesta turvapaikanhakijasta ja toissijaista suojelua saavasta tarvitsee luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, ja heistä 44 prosenttia on luku- ja kirjoitustaidottomia.

Kronen Zeitung kirjoittaa: ”Monien pakolaisten halukkuus ottaa vastaan ’matalan ammattitaidon vaativia töitä’ on luultavasti vähäistä, koska tekemättä jättäminen tuottaa automaattisesti rahaa – mikä on ongelma myös naapurimaassa Saksassa.”

Kieroutuneet kannustimet

Andreas Peichlin kaltaiset taloustieteilijät haluavat, että kansalaisten tuloja uudistetaan pikaisesti.

”Monissa tapauksissa ei kannata tehdä enemmän töitä”, hän varoitti aiemmin tänä vuonna.

Peichl tukee väitettään laskelmalla – hänen mukaansa ei ole väliä, ansaitseeko Münchenissä asuva pariskunta 3 500 euroa vai 5 500 euroa bruttona.

”Peichlin mukaan he saavat saman nettosumman kuin jos he ansaitsisivat 3 500 euroa.”

Syynä on se, että asumistuki ja lapsilisä poistetaan ja lisätulot katoavat. ”Se on järjettömän kieroutunut kannustin”, taloustieteilijä kritisoi.

Suomessa maahanmuuttajille maksettaviin etuuksiin on sisällytetty kannuste suomen tai ruotsin kielen oppimiseen

Suomessa valtion kotoutumisen edistämisohjelmassa maahanmuuttajille maksettaviin etuuksiin on sisällytetty kannuste kielen oppimiseen ja kotoutumiseen. Etuuksien jatkumisen edellytyksenä on, että maahanmuuttaja osallistuu kotoutumista edistäviin palveluihin.

Toimenpide 1. Toteutetaan toimeentulotuen ja työmarkkinatuen korvaaminen maahanmuuttajille kotoutumistuella, johon sisällytetään kannustin ja velvoite kotoutumiseen.

Toimenpide 2. Työmarkkinatuen nettotaso saatetaan vastaamaan perustoimeentulotuen perusosan tasoa. Riittävä ja todennettu kotimaisen kielen osaaminen nostaa työmarkkinatuen nykyiselle tasolle.

Toimenpide 3. Tehostetaan toimeentulotuen ja työmarkkinatuen alentamisen käyttöä sanktiona, jos maahanmuuttaja ei noudata kotoutumissuunnitelmaansa, osallistu kielikoulutukseen tai suorita päättötestausta määräajassa hyväksytysti.

