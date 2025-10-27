Maahanmuuttajat syyllistyneet miltei 3 miljoonaan rikokseen Saksassa sitten Merkelin rajojen avaamisen jälkeen

Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel on vastuussa miljoonista maassa tapahtuneista rikoksista.

Angela Merkelin avattua Euroopan rajat vuonna 2015 hänen toimiessaan Saksan liittokanslerina, maahanmuuttajat ovat sen jälkeen syyllistyneet yli 2,8 miljoonaan rikokseen Saksassa poliisin tilastojen mukaan.

Maahanmuuttovastaisen AfD-puolueen tehtyä aiheesta tietopyynnön Saksan liittopäivillä, hallitus paljasti poliisin tilastoja maahanmuuttajien yliedustuksesta rikollisuudessa.

Tilastojen mukaan 2 802 915 rikoksessa on ollut tekijänä maahanmuuttaja sen jälkeen, kun Merkel avasi rajat vuonna 2015. Jos lukuun lasketaan vielä maahanmuuttorikkomukset, luku kasvaa huikeaan 5,1 miljoonaan rikokseen.

Ja niin kuin aina, luku ei siltikään vielä kerro koko totuutta, sillä tilastoihin ei ole sisällytetty pysyvän oleskeluluvan tai kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien tekemiä rikoksia. Tilastot kielivät silti maahanmuuttajien suuresta osuudesta esimerkiksi väkivaltarikollisuudessa, joita he tekivät 12 512 vuonna 2015 ja 26 329 vuonna 2024. Alle 10 vuoden aikana maahanmuuttajien väkivaltarikoksia on tilastoitu 218 247, mikä tarkoittaa noin 33,8 prosentin osuutta koko maan väkivaltarikollisuudesta, vaikka he ovat ”vain” 20% väestöstä.

Väkivaltarikoksiin todennäköisimmin syyllistyviin kansallisuuksiin kuuluu rikostilastoista ennestäänkin tutut afgaanit, irakilaiset ja syyrialaiset.

Maahanmuuttajat syyllistyvät rikoksiin saksalaisia vastaan huomattavasti useammin kuin toisin päin, sillä vuonna 2022 ainakin 47 923 rikoksessa uhri oli saksalainen ja tekijä maahanmuuttaja, kun taas vain 12 061 tapauksessa tilanne oli käänteinen.

Kaikesta päätöksensä aiheuttamasta kärsimyksestä ja tuhosta kotimaalleen ja koko Euroopalle huolimatta Angela Merkel on sanonut, että hän ei kadu tekojaan ja hän tekisi saman uudestaan jos saisi mahdollisuuden.

Lähde: Breitbart

