Maahanmuuttajat torjuvat marjanpoiminnan: ”Emme ole rottia”

Ruotsalaisen journalistin selvitys paljasti, miksi maahanmuuttajat kieltäytyvät työstä. Taustalla vaikuttavat kulttuuriset käsitykset ja anteliaat sosiaalietuudet.

Ruotsalainen journalisti Anna Gullberg matkusti Tukholman Tenstaan selvittääkseen, miksi Norrlandin metsissä marjoja keräävät thaimaalaiset, kun samaan aikaan työttömät maahanmuuttajat viettävät aikaa kahviloissa Tenstan keskustassa. Gullbergin pyrkimys saada vastauksia johti kiivaisiin reaktioihin.

Kun hän esitti kysymyksen paikallisessa kahvilassa istuville arabitaustaisille miehille, tunnelma kiristyi hetkessä. Erityisesti 43-vuotias Jafar reagoi voimakkaasti. ”Olen taistellut turvallisuuden puolesta. Olen taistellut vakauden puolesta. Olen taistellut kaiken puolesta”, hän sanoi Expressenille ja vaati ruotsalaisia lopettamaan maahanmuuttajien kohtelun kuin he olisivat ”rottia”.

Gullbergin selvityksessä kävi ilmi, että Jafar on saanut verovaroin rahoitetun metrojunankuljettajan koulutuksen, johon sisältyi palkka koulutusajalta sekä työtakuu anteliailla ehdoilla. Kun toimittaja kysyi, voisivatko hänen ystävänsä harkita marjanpoimintaa, Jafar nauroi. ”He istuvat kotona ja saavat rahaa. Miksi heidän pitäisi yhtäkkiä lähteä etsimään töitä?”

Tämä asenne heijastelee tutkimustietoa semiittisten kulttuurien suhtautumisesta fyysiseen työhön. Vuonna 2021 julkaistu arabimaiden tutkimus osoitti, että kaikissa seitsemässä tutkitussa valtiossa fyysinen työ yhdistettiin voimakkaaseen sosiaaliseen häpeään – ellei kyse ollut julkisesti rahoitetusta istumatyöstä.

Artikkelin yhteydessä viitataan myös laajempaan eurooppalaiseen kartoitukseen, jonka mukaan tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat EU-kansalaisten keskuudessa vähiten toivottuja. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature-lehdessä.

Lähde: Expressen

