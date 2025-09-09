Maahanmuuttajataustaiset teinit tekivät kranaatti-iskun perheen kotiin – vapautettiin heti eikä heitä rangaista

Kaksi maahanmuuttajataustaista 14-vuotiasta poikaa pidätettiin kranaatti-iskusta erään perheen omakotitaloon Eskilstunassa huhtikuussa. Perhe, mukaan lukien lapset, oli kotona iskun aikana. Pojat vapautettiin kuitenkin välittömästi ikänsä vuoksi, eikä heitä rangaista, vaikka heidät on todettu syyllisiksi.

Syyttäjä Anton Larsson Forsberg kertoi ruotsalaiselle Samnytt-uutismedialle: “En tiedä, mitä sosiaaliviranomaiset ovat tehneet tai tekevät heidän kanssaan.”

Kranaatti-isku olisi voinut johtaa kuolonuhreihin, ja se aiheutti merkittäviä vaurioita taloon sekä jätti perheen kauhun valtaan.

Isku tapahtui 22. huhtikuuta illalla. Äiti oli juuri saanut nuorimman lapsen nukkumaan ja istui katsomaan televisiota, kun hän huomasi liikettä ikkunan ulkopuolella. Hetkeä myöhemmin talo tärähti voimakkaasta räjähdyksestä. Naapuri kertoi pudonneensa sohvalta räjähdyksen voimasta.

“Katsoin ulos ikkunasta, mutta olin niin peloissani, etten nähnyt kunnolla mitään,” perheen äiti kertoi. Kun hän meni alakertaan, hän näki sirpaleita ovessa ja käytävän täynnä roskia. Kranaatti oli räjähtänyt kuistilla, ja teräksiset sirpaleet repivät taloa. Kukaan ei loukkaantunut.

Poliisi saapui nopeasti paikalle ja sai teinit kiinni muun muassa taksivarauksen perusteella. “Heidät löydettiin melko nopeasti,” Forsberg sanoi. Koska pojat olivat vasta 14-vuotiaita, heitä ei voitu pidättää. “Jos he olisivat olleet 15, olisin voinut vangita heidät. Nyt heidät luovutettiin sosiaaliviranomaisille heti teon jälkeen.”

Poliisilla oli runsaasti todisteita, sillä maahanmuuttajapojat olivat kuvanneet iskunsa ja videot löytyivät heidän puhelimistaan. He olivat käyttäneet Signal-sovellusta viestintään. Poliisi sai selville, että viesteissä oli kirjoitettu: “Ketään ei saa sattua, tarkoitus on vain pelotella.”

Toinen pojista myönsi olleensa paikalla. 1. syyskuuta molemmat todettiin syyllisiksi julkiseen tuhotyöhön, mutta heitä ei rangaista ikänsä vuoksi. Toinen pojista on kotoisin Tansaniasta eikä ole Ruotsin kansalainen. Hän saapui maahan äitinsä kanssa vuonna 2023.

Hyökkäyksen kohteeksi joutuneella perheellä maahanmuuttajatausta

Perheellä, jonka kotiin hyökättiin, ei ole poliisin mukaan rikostaustaa. Perheen isällä on kuitenkin veli, jonka uskotaan olleen todellinen kohde.

“Perheen isän veli omistaa Efendys-nimisen ravintolan, joka on osa ketjua Keski-Ruotsissa. Ravintolaan on kohdistunut hyökkäyksiä vuoden alussa,” Forsberg kertoi.

Ravintolaan on heitetty Molotovin cocktail-pulloja ja termospommi. Poliisi uskoo, että näillä hyökkäyksillä on yhteys kranaatti-iskuun.

Ruotsissa tapahtuu nyt keskimäärin yksi räjähdys päivässä jengiväkivallan kiihtyessä. Vuonna 2024 käsikranaatti-iskujen määrä yli kaksinkertaistui. Poliisin mukaan lokakuun puoliväliin mennessä oli tapahtunut 22 kranaatti-iskua, kun vuonna 2023 niitä oli yhdeksän.

Malmön yliopiston vieraileva luennoitsija Ardavan Khoshnood varoitti jo vuonna 2023, että Ruotsi on Euroopan pommituspääkaupunki ja toisena maailmassa heti Meksikon jälkeen, kun tarkastellaan pommituksia maissa, jotka eivät ole sodassa.

Yhä useammin rikollisjengit värväävät erittäin nuoria henkilöitä, usein sosiaalisen median kautta, koska alaikäisiä ei voida pitää rikosoikeudellisesti vastuullisina. Sama ilmiö on havaittu myös Ranskassa, jossa nuoria värvätään väkivaltaisiin kotihyökkäyksiin Snapchatin kautta.

Lähde: Samnytt

