Maahanmuuttajayrittäjä kertoo: ”Moni tekeytyy ihmiskaupan uhriksi oleskeluluvan takia”

Helsingin Sanomat julkaisi 5. heinäkuuta artikkelin siivousalan epäkohdista. Jutussa haastateltiin SMC Palvelujen entisiä työntekijöitä, marokkolaisia Saidia ja Rachidia sekä irakilaisia Mohammedia, Mahmoudia ja Ibrahemia. SMC Palvelut Oy:n toiminnasta esitettiin rajua kritiikkiä.

Helsingin Sanomien haastattelemat yrityksen entiset työntekijät toivat esille väärinkäytöksiä muun muassa liian pitkien työrupeamien ja huonosti järjestetyn majoituksen suhteen.

Yrityksen johto ja nykyiset työntekijät kertovat tiedotteessaan ja Kansalaiselle lähetetyssä saatteessa, että he haluavat oikaista heidän näkökulmastaan aiheetonta kritiikkiä. Yrityksen johdon mukaan Helsingin Sanomat ja Yle ovat valehtelevia medioita, jotka käyttävät ”valtaansa” väärin.

Yrityksessä on havaittu, että osa varsinkin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista on yrittänyt tehdä itsestään ihmiskaupan uhrin jotta saisivat jäädä Suomeen. Aiemmin keinona on ollut valehdella seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta.

– Ihmiskaupan uhriksi tekeytyminen on uusi trendi turvapaikkahakijoiden keskuudessa, kun turvapaikanhakija ei ole millään muulla keinoin saanut oleskelulupaa Suomesta. Tätä tekaistua syytä moni turvapaikanhakija käyttää surutta hyväkseen ja valitettavasti viranomaiset uskovat heidän puheitaan, yrityksestä kerrotaan.

Tämän vahvistavat tiedotteessa yrityksen työntekijät. Näin miehet uskovat tapahtuneen myös Helsingin Sanomille haastattelut antaneiden maahanmuuttajien tapauksessa.

– Mohammed väitti meille muutama viikko sitten saaneensa jo oleskeluluvan ihmiskaupan uhriksi tekeytymisen takia, työntekijät ja yrityksen hallituksen jäsenet Abdulrahman Sami Ahmed ja Mustafa Okbi kertovat.

– Minuakin kehotettiin käyttämään ihmiskauppa-asiaa tekosyynä, mutta kieltäydyin ehdottomasti, sanoo Abdulrahman.

Abdulrahman kertoo tavanneensa ystävänsä syntymäpäivillä Ibrahemin ja Mahmoodin ja he olivat väittäneet saaneensa ihmiskauppaepäilyn takia jo oleskeluluvat, kuten myös Said oli saanut.

– He kehottivat minuakin toimimaan niin, mutta kieltäydyin, Abdulrahman kertoo.

Parhaillaan Ranskassa asuva Husam Elayawi kertoo tunteneensa Helsingin Sanomien paljastusjutussa esiintyneet irakilaiset ja marokkolaiset henkilöt. Hän itse oli SMC:n ensimmäinen irakilainen turvapaikanhakijatyöntekijä jo helmikuussa 2016.

– Kuulin valehtelusta. Osa muista irakilaisista turvapaikkahakijoista tuli minun kauttani töihin, muun muassa Mohammed, Mahmood ja Ibrahem. Itselläni ei ole mitään syytä valehdella, sillä minulla on jo Ranskassa oleskelulupa.

Husamin mukaan myös häntä oli yritetty houkutella mukaan paljastusjuttuun isoilla rahallisilla korvauksilla ja oleskeluluvan saamisella, mutta hän kieltäytyi.

– He halusivat minut mukaan tähän ihmiskauppavalitukseen, että saisin oleskeluluvan Suomesta. En lähtenyt mukaan juttuun. En halua valehdella oleskeluluvan ja rahan takia, eikä moraalini antaisi edes siihen myöten. Minut on kasvatettu paremmin enkä lähtisi valehtelemaan omien hyötyjen takia valheellisin perustein toisten kustannuksella. Entiset työntekijät olivat syy, miksi halusin lähteä Suomesta Ranskaan. He itse toivat mukanaan uskonnollisia ristiriitoja ja käyttäytyivät epäasiallisesti.

SMC Palvelujen johto suomii Kansalaisen toimitukselle lähettämässään saatteessa myös Suomen viranomaisten toimintaa, jolla humanitaarista suojelua suorastaan houkutellaan käyttämään väärin.

– Nettisivut ovat täynnä arabiankielellä tarinoita, joissa kerrotaan suoraan minkälainen tilanne tulee olla jotta ihmiskaupan tunnusmerkistö täyttyy. Ja kerrotaan mihin ihmiskaupan uhrilla on oikeus eli saada oleskelulupa sillä perusteella. Myös asuminen ja muu järjestetään heille.

Monet humanitaarista suojelua hakevat ja ihmiskaupan uhrina esiintyvät ”huijaavat valtiota ihan surutta ja tämäkin menee meidän kaikkien verorahoista”.

– Moni turvapaikkaperusteisen oleskeluluvan saanut, jolla on oman maansa passi eikä ole sitä tänne tullessa luovuttanut viranomaisille, on mennyt kotimaahansa oman maansa passin turvin ja valinnut matkareitin siten, ettei kotimaassa käynnistä jää jälkeä. Kotimaassa käynnit eivät mene viranomaisten tietoon kun nämä eivät käytä Suomesta saatua passia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.

Suomen hallitukseen ja sen äänitorvena esiintyviin medioihin yhtiön edustajat eivät kovinkaan paljon luottoa pane.

– Valitettavasti punavihreä hallitus nykyään Suomessa on mädäntynyt ja korruptoitunut ja tukena ovat valeuutisten pääuutisoijat Helsingin Sanomat sekä Yle, jotka ajavat vasemmistohallituksen asiaa eivätkä toimi riippumattomasti ja puolueettomasti kuten hyvään journalismiin kuuluu.

Ulkomaalaisen ja etenkin turvapaikanhakijan palkkaaminen on joka kerta todella riskialtista työnantajalle, yrityksestä muistutetaan.

– Menevät valehtelemaan mitä tahansa ja heitä aina uskotaan ja tuetaan muun muassa eri järjestöjen taholta, mikä aiheuttaa turhia valheisiin perustuvia epäilyjä sekä sen myötä ongelmia yritykselle. Ja valtamedia käyttää ”valtaansa” tässä kohtaa väärin minkä myötä yritys kaatuu.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut yrityksen vuonna 2018 korvaamaan egyptiläiselle miehelle yli 32 000 euron korvaukset väitetyistä työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, syrjinnästä, maksamattomista palkoista ja vahingonkorvauksista. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja asiaa tullaan puimaan hovioikeudessa.

Lopuksi saatteessa todetaan, että ”olisi koko kansan etu ja oikeus tietää mitä maassa todellisuudessa tapahtuu”.

Yritys lähetti tiedotteen ja vastineen STT:n maksulliseen tiedotepalveluun julkaistavaksi. STT kuitenkin ilmoitti, että niitä ei julkaista.

STT:n ylivoimaisesti suurin omistaja 75,4 prosentilla on Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland.