Maahanmuutto kansanäänestykseen Sveitsissä

Sveitsi äänestää toukokuussa maahanmuuton saamisesta omaan hallintaan. Kyseessä on samalla EU:n kanssa sovitun vapaan liikkuvuuden kohtalo. Mielipidemittausten mukaan enemmistö vastustaisi sopimuksesta irtautumista. Vastaavasta aloitteesta äänestettiin kuusi vuotta sitten.

Euroopan unioni ja Sveitsi sopivat vuonna 2007 vapaan liikkuvuuden sallimisesta EU-jäsenmaiden ja alppimaan kesken. Viime vuonna Sveitsiin saapui nettomääräisesti lisää 55 000 ulkomaalaista. Tulijat EU:n ja EFTA:n vapaan liikkuvuuden alueelta lisääntyivät 32 000 hengellä. Erityisesti viime kesästä muutto lisääntyi lähinnä romanialaisten ja bulgaarien saatua oikeuden työnhakuun Sveitsissä.

Sveitsin asukasluku on 8,5 miljoonaa. Joka neljäs eli 2,1 miljoonaa on ulkomaalaisia. Eniten maassa asuu EU-kansalaisia Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Portugalista ja Kosovosta.

Sveitsin kansanpuolueen (SVP) aloitteesta järjestettävä kansanäänestys voi johtaa vapaan liikkuvuuden mahdollistavan sopimuksen irtisanomiseen. Sopimuspakettiin kuuluu sveitsiläisten tuotteiden pääsy EU-markkinoille. Tällä hetkellä 35 prosenttia kannattaa aloitetta, kun vastustajia gallupin mukaan olisi 58 prosenttia. Helmikuussa 2014 vastaavasta aloitteesta äänestettiin edellisen kerran. Tuolloin aloitetta kannatti 50,3 prosenttia äänestäneistä.

SVP on 200-jäsenisen parlamentin, kansallisneuvoston suurin puolue 53 edustajalla. Seuraavina tulevat sosialidemokraatit (39), liberaalit (29), vihreät (28) ja kristillinen kansanpuolue (25).

Sveitsin hallitus, seitsenjäseninen liittoneuvosto panostaa voimakkaasti aloitteen vastustamiseen, onhan sen suunnitelmissa suhteiden kohottaminen uudelle tasolle maata ympäröivän unionin kanssa. Hallituksessa kolmella suurimmalla puolueella on kaksi edustajaa kullakin, yksi edustaja kristillisistä.

Bryssel on halunnut uutta sopimusta, jonka nojalla Bern rutiininomaisesti hyväksyisi EU:n päättämät yksittäiset markkinasäännöt ja saataisiin aikaan tehokkaampi normisto erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Tämä hanke on jäissä kansanäänestyksen johdosta. Aloite siitä on tehty elokuussa 2018.

