Maahanmuuttoa saa arvostella, mutta maahanmuuttoa islamilaisista maista ei?

Oudoksi on oikeuden jakaminen Suomessa käynyt, kun maahanmuuton kritisointi on kyseessä.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi eilen tuomioita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Eräs asia yhdessä vapauttavassa tuomiossa herättää vähintäänkin ihmetystä.

Syyttäjän mukaan ”… Facebookiin asettama lausuma on kyseiseen kuvaan yhdistettynä ollut kaikkia islaminuskoisia yleisesti solvaava. Lausuman selkeä viesti on, että islaminuskoisten uskonto yksinään on sellainen negatiivinen tekijä, jonka perusteella heidän muuttamisensa ja asettumisensa Eurooppaan ja Suomeen tulee estää. Lausuma on siten ollut islaminuskoisten ihmisarvoa loukkaava ja omiaan herättämään halveksuntaa, suvaitsemattomuutta ja jopa vihaa heitä kohtaan. Lausuttua ei asiayhteyden perusteella tai muutenkaan voida pitää poliittisenkaan sananvapauden käyttämiseen kuuluvana ja siten hyväksyttävänä liioitteluna tai provosointina.”

Käräjäoikeus mainitsi kyseisen vapauttavan tuomion perusteluissa, että ”esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä”.

Käräjäoikeus kuitenkin vahvisti syyttäjän näkemyksen toteamalla, että ”Burkha liitetään yleisesti islamin uskontoon ja julkaisusta voi saada helposti käsityksen, että sillä pyritään vastustamaan yleisesti kaikkien islaminuskoisten tuloa maahan. Tässä tarkoituksessa sitä voitaisiin pitää yleisesti islamin uskoisia solvaavana. … on kuitenkin tuonut esiin sellaisen vaihtoehtoisen tapahtumainkulun, jonka mukaan julkaisu on liittynyt tarkemmin Perussuomalaisten ajamaan maahantulopolitiikkaan alisteisessa asemassa olevien naisten ja lasten olojen parantamiseksi ja sellaisena olisi siten keskustelua, joka ei riko sananvapauden rajoituksia.”

Kyseinen syyte kaatui siis vain, koska syytteen tuonut julkaisu pystyttiin liittämään ”alisteisessa asemassa oleviin”. Muutoin julkaisu olisi käräjäoikeuden näkemyksen mukaan pyrkinyt vastustamaan yleisesti kaikkien islaminuskoisten tuloa maahan ja se olisi ollut islamin uskoisia solvaava, jolloin tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan luultavasti olisi tullut.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiosta voi päätellä, että pääsääntöisesti maahanmuuttoa saa arvostella, mutta pääsääntöisesti maahanmuuttoa islamilaisista maista ei, koska pääsääntöisesti islamilaisista maista saapuvat sattuvat olemaan islaminuskoisia.

