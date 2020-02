Maahanmuuttovirasto sopeuttaa vastaanottokeskuskapasiteettiaan vallitsevaan turvapaikanhakijatilanteeseen.

Ylen tänään julkaiseman artikkelin mukaan Maahanmuuttovirasto aikoo lakkauttaa Pudasjärven vastaanottokeskuksen.

Oulun vastaanottokeskuksen alaisena toimiva Pudasjärven toimipiste on perustettu vuonna 2008, ja sen paikkamäärä nykyään on 110. Työntekijöitä keskuksessa on 12.

Myös Oulun niin kutsuttu alaikäisyksikkö on tarkoitus lakkauttaa virallisesti kokonaan. 7-paikkaisen yksikön toiminta on jo ajettu lähes kokonaan alas.

Lakkautusaikeiden taustalla on vähentynyt turvapaikanhakijamäärä. Lakkautusten suunnittelu on aloitettu, mutta lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty.

Maahanmuuttoviraston aloittaessa yt-neuvottelut niiden piiriin tulee koko Oulun vastaanottokeskuksen henkilöstö. Odotettavissa on henkilöstön irtisanomisia.