Maahanmuuttovirasto selvitellyt turvapaikanhakijoiden rahojen palauttamista tuloksetta

Maahanmuuttovirasto otti syksyllä 2015 käyttöön ”Moni-kortit” eli prepaidkortit, joille maksettiin vastaanottorahaa, lisäksi kortille on voinut maksaa esimerkiksi palkkaa, jos turvapaikanhakija on ollut töissä. Sopimuksen päätyttyä osa niiden varoista jäi siirtämättä asiakkaille.

Maahanmuuttovirasto päätti sopimuksen korttitoimittaja Moni Nordicin kanssa vuonna 2019. Tämän jälkeen vastaanottokeskuksissa otettiin valtakunnallisesti kilpailutuksen kautta käyttöön uusi maksukorttiratkaisu. Asiakkaiden korteilla olevat varat oli määrä siirtää brittiläiselle PFS-kortille. Siirron jälkeen osa asiakkaista ilmoitti, että osaa varoista ei oltu siirretty.

Asiakkailta koottujen tietojen mukaan useimmiten rahasummat ovat vaihtelevia. Yksittäisillä turvapaikanhakijoilla voi olla tilillä jopa tuhansia euroja. Näiden tietojen perusteella arvio on, että palauttamattomia varoja on noin 60 000 euroa, joista suurin osa on palkkasaatavia.

Maahanmuuttovirasto katsoo, että asiakasvaroista ja niiden palauttamisesta on vastuussa palveluntuottaja Moni Nordic tai sen yhteistyökumppanit, joiden tehtävänä on ollut hallinnoida varoja.

Maahanmuuttovirastolla ei ole tarkkaa tietoa asiakas- tai rahamääristä, jota tilanne koskee. Virasto ei ole pyynnöistä huolimatta saanut korttitoimittajalta tietoja tilittämättömistä varoista ja siitä, kuinka montaa kortinhaltijaa ongelma koskee.

Moni-kortti palveluiden tarjoaja Moni Nordic Oy:n puheenjohtaja Antti Pennanen kertoi kesäkuussa 2019 Lännen Medialle ongelmien taustalla olevan Britannian EU-eroon liittyviä sopimus- ja regulaatioteknisiä seikkoja. – Rahat ovat jumissa Moni-korttien liikkeellelaskijan, brittiläisen IDT Financial Services’in tileillä, joihin meillä ei ole pääsyä.

Myöhemmin Moni Nordic Oy:stä ei tavoiteta enää ketään, eikä Helsingin toimipiste ole käytössä.

Maahanmuuttovirasto tiedotti asiasta tänään

– Tilanne on erittäin ikävä varoja menettäneille asiakkaille ja kiusallinen Maahanmuuttovirastolle. Varat kuuluvat ihmisille, joilla ei heidän heikon asemansa takia ole käytännössä mahdollisuutta itse selvittää varojen sijaintia tai ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin toimiin niiden palauttamiseksi. Tämän takia olemme pyrkineet monin tavoin edesauttamaan asian ratkaisua, sanoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen tiedottee.

Maahanmuuttoviraston ja Moni Nordicin välillä on myös siviilioikeudellisia erimielisyyksiä, jotka eivät liity Moni-korttien käyttäjien varoihin. Nämä erimielisyydet koskevat lähinnä Moni Nordicin sopimukseen perustuneita velvoitteita palveluntarjoajan vaihtamistilanteessa ja eräiden Moni Nordicin laskujen oikeellisuutta. Lisäksi osapuolilla on erimielisyyttä arvonlisäverojen palautuksista.

Asiaa selvitetty myös muiden viranomaisten kanssa

Maahanmuuttovirasto teki heinäkuussa 2020 poliisille asiasta tutkintapyynnön, koska viraston omat toimivaltuudet asian selvittämisessä ovat rajatut. Helsingin poliisilaitos teki 26.3.2021 asiassa tutkimatta jättämispäätöksen, koska katsoi, että Moni Nordicin ei ole aihetta epäillä syyllistyneen asiassa rikokseen. Poliisin arvion mukaan kyseessä on sopimusoikeudellinen vahingonkorvausasia. Suomen poliisin toimivalta ei ulotu Moni Nordicin kansainvälisten yhteistyökumppanien tutkimiseen.

Maahanmuuttovirasto pyytää vielä syyttäjäviranomaisen arvioimaan esitutkintalain mukaisen esitutkinnan kynnyksen täyttymistä asiassa.

Maahanmuuttovirasto on selvittänyt asiaa myös Finanssivalvonnan kanssa. Moni Nordic on toiminut yhteistyössä kansainvälisen IDT-pankin kanssa, jonka toiminta ei ole Suomen viranomaisten valvonnan alaista. Maahanmuuttoviraston saamien tietojen mukaan IDT-pankki katsoo, että varat eivät ole heidän hallussaan.

Maahanmuuttovirasto on selvittänyt ilmenneitä ongelmia myös sopimuslakimiehen avustuksella. Tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto on selvittämässä mahdollisuutta tehdä tutkintapyyntö Gibraltarin ja Englannin viranomaisille asian ratkaisemiseksi.

Korttiasiakkaita on tiedotettu selvitysprosessista ja toimintaohjeista asiakastiedotteella ja vastaanottokeskuksissa.

Maahanmuuttovirasto ohjaa asiakkaita ottamaan yhteyttä Valtiokonttoriin

Kansalaisen tavoittaman Nuutisen mukaan kateissa olevista varoista ja niiden palauttamisesta vastaa Moni Nordic tai sen asiaan liittyvät yhteistyökumppanit. Mikäli valtiolle kuitenkin osoitetaan asiassa korvausvaatimuksia, niin ne käsittelee Valtiokonttori.

Puuttuvat summat perustuvat täysin turvapaikanhakijoiden omiin ilmoituksiin, joiden mukaan asia koskee noin sataa henkilöä ja vähintään 60 000 euroa. – Migrillä ei ole pääsyä turvapaikanhakijoiden Moni-korttien tilitapahtumiin ja/tai saldoihin, joten Migri ei ole kyennyt todentamaan sitä kenen rahoja on kateissa tai sitä kuinka paljon rahoja on kateissa, Nuutinen vastaa.