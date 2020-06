Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskuskapasiteettia

Maahanmuuttovirasto irtisanoo seitsemän vastaanottokeskuksen sopimukset. Sen lisäksi virasto supistaa kolmen vastaanottokeskuksen paikkamäärää.

Tänä vuonna Suomeen on tullut uusia turvapaikanhakijoita noin puolet vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Koronapandemian aikana Suomen rajoilla on jätetty vain yksittäisiä turvapaikkahakemuksia.

Kevään koronavirustilanteen myötä vastaanottokeskusten käyttöaste on nyt selvästi tavoiteltua noin 90 prosenttia alhaisempi. Vuoden loppuun mennessä Maahanmuuttovirasto arvioi käytössä olevan noin 1 400 ylimääräistä paikkaa.

– Meillä on oltava vapaita paikkoja toisaalta uusien turvapaikanhakijoiden varalta ja toisaalta siltä varalta, että koronatilanne vaikeutuisi uudelleen. Yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole varaa suureen määrään käyttämättömiä paikkoja, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Maahanmuuttovirasto on päättänyt irtisanoa loppuvuoden aikana seitsemän keskuksen sopimukset.

Jämsän VOK, syyskuun loppuun mennessä (170 paikkaa)

Kemin VOK, joulukuun loppuun mennessä (200 paikkaa)

Lieksan VOK, joulukuun loppuun mennessä (150 paikkaa)

Siilinjärven VOK, joulukuun loppuun mennessä (200 paikkaa)

Mänttä-Vilppulan VOK, joulukuun loppuun mennessä (200 paikkaa)

Punkalaitumen VOK, joulukuun loppuun mennessä (150 paikkaa)

Hangon VOK, joulukuun loppuun mennessä (150 paikkaa)

Lisäksi kolmen vastaanottokeskuksen paikkamääriä muutetaan.

Rovaniemen VOK:sta poistuu 68 paikkaa syyskuun loppuun mennessä uuden paikkamäärän ollessa 200. Kristiinankaupungin VOK:sta vähennetään 50 paikkaa syyskuun loppuun mennessä ja uusi paikkamäärä on 200. Tampereen VOK:n vähennystarve on 50 paikkaa joulukuun loppuun mennessä ja uusi paikkamäärä on 200.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottokeskusten toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Virasto säätelee vastaanottokeskusten määrää ja niiden paikkamääriä tarvetta vastaavaksi.