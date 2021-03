Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskuspaikkoja

Maahanmuuttovirasto irtisanoo Halikon ja Imatran vastaanottokeskusten sopimukset ja supistaa seitsemän muun vastaanottokeskuksen paikkamäärää.

Yhteensä Suomesta vähennetään 700 turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkaa.

– Koronapandemian takia pyrimme vähentämään tässä vaiheessa paikkoja useamman keskuksen sulkemisen sijaan. Näin meillä säilyy myös parempi valmius reagoida jossain vaiheessa mahdollisesti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään, kertoo ylitarkastaja Mikko Välisalo.

Toimintansa kokonaan lopettavat Imatran vastaanottokeskus (Suomen Punainen Risti SPR, 200 paikkaa, Halikon vastaanottokeskus (SPR, 150 paikkaa. Molemmissa vastaanottokeskuksissa toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä.

Paikkamääriä vähennetään vastaanottokeskuksista, joiden nykyinen paikkaluku on 200. Keskuksista supistetaan 50 paikkaa niin, että 1.7.2021 alkaen paikkaluku on 150.

Helsingin vastaanottokeskus on ainoa transit-keskus, johon kohdistuu vähennyksiä. Transit-keskuksella tarkoitetaan vastaanottokeskusta, joka sijaitsee Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluita tekevän toimipisteen lähellä ja on tarkoitettu ensisijaisesti uusille maahan tulleille turvapaikanhakijoille. Helsingin vastaanottokeskuksen kapasiteetin supistamisen syynä on myös kiinteistössä aloitettavat kunnostustoimet.

Paikkoja vähentävät Helsingin vastaanottokeskus (Helsingin kaupunki, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Kotkan vastaanottokeskus (Kotkan kaupunki, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Tampereen vastaanottokeskus (Tampereen kaupunki, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Vaasan vastaanottokeskus (Vaasan kaupunki, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Kristiinankaupungin vastaanottokeskus (SPR, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Porin vastaanottokeskus (SPR, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150), Rovaniemen vastaanottokeskus (SPR, supistuu 50:llä, uusi paikkamäärä 150). Uudet paikkamäärät ovat kaikissa voimassa 1.7.2021 alkaen.

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä oli vuonna 2020 alhainen, ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin 1275. Myös tänä vuonna uusien turvapaikanhakijoiden määrä on ollut alhainen. Tammi-helmikuussa 2021 jätettiin 96 ensimmäisiä turvapaikkahakemusta.

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5800 turvapaikanhakijaa, joista noin 2800 asuu vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1600 vapaata paikkaa, joista noin 600-700 ovat ylimääräisiä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 150 paikalla kuukaudessa.

Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän tarvetta vastaavana, vuotuisen käyttöastetavoitteen ollessa 75 prosenttia.