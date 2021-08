Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskuspaikkoja

Tällä hetkellä Suomeen ei saavu kovinkaan paljoa uusia turvapaikanhakijoita. Tästä johtuen Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskusten paikkamääriä vastaamaan paremmin tarvetta.

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä ei vuonna 2020 ollut kovin suuri – ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin 1277. Myös tänä vuonna uusien turvapaikanhakijoiden määrä on ollut maltillinen: tammi-kesäkuussa 2021 jätettiin 356 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jättivät eniten afganistanilaiset, irakilaiset ja somalialaiset.

– Liikkuminen maailmalla on kevään jälkeen helpottunut. Tästä johtuen hakijamäärissä on ollut pientä nousua kevääseen verrattuna Suomessakin. Hakemusmäärät ovat kuitenkin edelleen selvästi koronaa edeltävää aikaa alhaisemmalla tasolla, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Turvapaikkahakemuksia on jätetty tammi-kesäkuussa 2021 yhteensä 1032, joista 676 on uusintahakemuksia. Uusintahakemus on turvapaikkahakemus, jonka asiakas tekee saatuaan lainvoimaisen päätöksen Maahanmuuttovirastolta tai hallintotuomioistuimelta aikaisemmin tekemäänsä turvapaikkahakemukseen. Jos turvapaikanhakija on ollut pitkään poissa Suomesta hakemusten välillä, kyseessä ei ole uusintahakemus. Uusintahakemuksia ovat tänä vuonna jättäneet eniten irakilaiset.

Vastaanottokeskuspaikkojen määrä vähenee

Maahanmuuttovirasto supistaa kuuden vastaanottokeskuksen paikkamäärää. Yhteensä Suomesta vähennetään 153 vastaanottopaikkaa.

– Arvioimme turvapaikanhakijoiden määrien kasvavan, kun pandemiarajoituksia vähennetään. Toiminnallisesti ja taloudellisesti on järkevämpää säädellä toiminnassa olevien keskusten paikkamäärää, kuin ensin lakkauttaa ja sitten taas perustaa keskuksia, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Kimmo Lehto.

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5160 turvapaikanhakijaa, joista noin 2250 asuu vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1100 vapaata paikkaa, joista noin 250 ovat ylimääräisiä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 140 paikalla kuukaudessa.

Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän tarvetta vastaavana, ja keskimääräinen käyttöastetavoite on nyt 75 prosenttia. Tästä johtuen vastaanottokeskuspaikat vähenevät.

Joutsenon vastaanottokeskus, Maahanmuuttovirasto. Paikkamäärä supistuu 50 paikalla. Uusi paikkamäärä on 250 1.8.2021 alkaen.

Oulun vastaanottokeskus, Maahanmuuttovirasto. Paikkamäärä supistuu 60 paikalla. Uusi paikkamäärä on 200 1.8.2021 alkaen.

Hämeenkyrön hybridiyksikkö, Suomen Punainen Risti (SPR). Paikkamäärä supistuu 10 paikalla. Uusi paikkamäärä on 20 1.10.2021 alkaen.

Kotkan hybridiyksikkö, Kotkan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 8 paikalla. Uusi paikkamäärä on 28 1.10.2021alkaen.

Oravaisten hybridiyksikkö, Vöyrin kunta. Paikkamäärä supistuu 5 paikalla. Uusi paikkamäärä on 38 1.10.2021alkaen.

Jyväskylän vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 20 paikalla. Uusi paikkamäärä on 150 ja toiminta muuttuu asuntopohjaiseksi 1.1.2022 alkaen.

Paikkojen vähentämisen lisäksi kolmen vastaanottokeskuksen toimintaan tulee muutoksia vuoden vaihteessa. Lammin vastaanottokeskuksen nimi muuttuu Hämeenlinnan vastaanottokeskukseksi, kun sen toiminta siirtyy Hämeenlinnan keskustan alueelle. Jyväskylän vastaanottokeskus muuttuu asuntopohjaiseksi ja Mikkelin vastaanottokeskus yhdistelmäkeskukseksi.

Yhdistelmäkeskuksessa on sekä vastaanottolaitos että asuntoja.

– Kehitämme vastaanottokeskuksia joustavammiksi, kustannustehokkaammiksi ja palveluiltaan paremmiksi, kertoo Lehto.

Myös muita muutoksia tehdään vastaanottojärjestelmässä. SPR:n ylläpitämän Lammin vastaanottokeskuksen toimisto sekä pääosa asunnoista muuttavat Hämeenlinnan keskustan alueelle 1.1.2022 mennessä. Samalla vastaanottokeskuksen nimi muuttuu Hämeenlinnan vastaanottokeskukseksi.

Myös SPR:n ylläpitämä Mikkelin vastaanottokeskus muuttuu yhdistelmäkeskukseksi 1.1.2022 alkaen.