Maahanmuuttovirasto: Yhä useampi erityisasiantuntija haluaa muuttaa Suomeen

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemusten määrä on lähtenyt selvään kasvuun. Kansainväliset erityisasiantuntijat jättivät tammi-heinäkuussa 1 627 ensimmäistä oleskelulupahakemusta, mikä on noin tuhat hakemusta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (tammi-heinäkuu 2021: 621), kerrotaan Maahanmuuttoviraston julkaisemassa tiedotteessa.

Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet työntekijät, jotka tulevat Suomeen erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään. Ensimmäinen oleskelulupa tarkoittaa lupaa, jota henkilö hakee ennen kuin muuttaa Suomeen ensimmäistä kertaa.

Eniten erityisasiantuntijan hakemuksia jätettiin kesäkuussa, jolloin erityisasiantuntijat jättivät 345 hakemusta. Hakemusmäärä kasvoi 56 prosenttia toukokuusta.

Erityisasiantuntijoita on muuttanut Suomeen erityisesti Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta. Kärkimaat ovat pysyneet viime vuosina samoina. Venäläisten hakemusten määrään on Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vaikuttanut tänä vuonna se, että suomalaisissa yrityksissä työskenteleviä on siirtynyt Suomeen töihin.

– Nyt eletään ennätysvuotta erityisasiantuntijoiden maahanmuutossa, sillä viime vuoden luvut menivät rikki jo heinäkuussa ja hakemuksia tulee koko ajan lisää. Olemme iloisia Maahanmuuttovirastossa siitä, että olemme huimasta kasvusta huolimatta myöntäneet oleskeluluvat alle kahdessa viikossa ja usein nopeamminkin. Onnistumisen taustalla on jatkuva kehittäminen muun muassa digitalisaation avulla, kertoo apulaispäällikkö Elina Immonen.

Pikakaistalla Suomeen voi muuttaa nopeasti töihin

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupapäätöksen on saanut tänä vuonna keskimäärin yhdeksässä vuorokaudessa. Hakemusten käsittelyä on nopeuttanut muun muassa automaatiokehitys, joka on keskeinen keino nopeuttaa lupakäsittelyä.

– Hakemuskäsittelyn nopeuttaminen on edellyttänyt myös paljon työtapojen kehittämistä, jota henkilöstömme on tehnyt erittäin aktiivisesti, kertoo työ- ja opiskeluvastuualueen johtaja Kaj Swanljung.

Erityisasiantuntijat, startup-yrittäjät ja heidän perheenjäsenensä ovat voineet kesäkuun alusta alkaen hakea oleskelulupaa myös pikakaistalla. Pikakaista on nopein tapa muuttaa Suomeen. Palvelulupaus on, että oleskelupa käsitellään enintään kahdessa viikossa ja Suomeen voi muuttaa heti päätöksen jälkeen.

Suomeen muuttaminen pikakaistan kautta edellyttää asiakkaalta sitä, että hän jättää ja maksaa hakemuksen verkossa ja käy tunnistautumassa asiointipisteessä ulkomailla viiden työpäivän kuluessa. Asiakasta ja työnantajaa ohjataan esimerkiksi tiiviisti automaattiviesteillä, jotta luvan hakeminen on asiakkaalle ennakoitavaa ja läpinäkyvää.

– Asiakkaiden näkemyksillä on kehittämistyössä tärkeä merkitys. Keräämme pikakaistalla Suomeen muuttavilta palautetta ja kehitämme pikakaistaa palautteen perusteella. Alkuvaiheen palaute on ollut erittäin hyvää. Asiakkaista suurin osa on kokenut, että asiointi pikakaistalla oli helppoa ja sujuvaa, kertoo Swanljung.

Osaajien maahanmuuttoa ja lupaprosesseja kehitetään yhteistyössä. Maahanmuuttoviraston kanssa pikakaistaa kehittämässä ovat olleet muun muassa ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriö, Business Finland, ELY-keskus ja Digi- ja väestötietovirasto. Kaikki pikakaistalla mukana olevat viranomaiset ovat sitoutuneet pikakaistan 14 vuorokauden palvelulupaukseen.

