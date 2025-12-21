Maahantuotua rikollisuutta: Ulkomaalaiset tekevät 500% enemmän raiskauksia kuin espanjalaiset ja 400% enemmän murhia

Perustelut maahanmuuton puolesta alkavat käymään vähiin, kun taas perusteluja paluumuuttojen aloittamisen puolesta ilmestyy jatkuvasti lisää.

Uudet julkaistut tilastot korostavat ulkomaalaisten osuutta vakavissa rikoksissa Espanjassa, jossa raiskausten ja henkirikosten määrä on kasvanut huolestuttavasti viimeisen kuuden vuoden aikana.

CEU-CEFAS väestötieteellisen observatorion julkaisema raportti ”Rikollisuuden väestötiede Espanjassa,” tarkastelee rikollisuuden kehitystä eri väestöryhmien välillä maassa, ja sen tehneet tutkijat varoittavat ”maahantuodusta” rikollisuudesta maahanmuuton myötä.

Merkittävät tutkimustulokset osoittavat ulkomaalaisten muun muassa kattavan 31 prosenttia vankiloiden väestöstä, tekevän asukasta kohden 500 prosenttia enemmän raiskauksia, ja 414 prosenttia enemmän murhia kuin Espanjan kansalaiset. Korkeimmat lukemat esiintyvät arabi- ja eteläamerikkalaistaustaisilla.

Lisäksi ulkomaalaiset syyllistyvät 440 prosenttia todennäköisemmin väkivaltaisiin ryöstöihin ja 610 prosenttia enemmän ”laittomaan omaisuuden hallintaan,” eli esimerkiksi talojen valtaukseen.

Raportti esitteleekin käsitteen ”maahantuotu rikollisuus,”jonka ratkaisemiseksi se ehdottaa vanhanaikaisen maahanmuuttokriittisesti ”maahanmuuton säännöstelyä, enemmän resursseja poliisille, ja raskaampia tuomioita rikollisille.” Halpa ja varmasti toimiva ratkaisu kylläkin olisi paluumuuttojen käynnistäminen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta:

