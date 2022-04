Maailman rikkain mies ostaa sananvapauden 44 miljardilla dollarilla

Elon Musk ei pitänyt siitä, miten Twitter moderoi puhetta. Niinpä hän osti Twitterin.

Twitterin hallitus hyväksyi maanantaina Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin ostotarjouksen, joka voi muuttaa perusteellisesti Washingtonin suosikkialustalla sallittujen keskustelujen ja haukkumasanojen sisältöä sekä sitä, kuka saa sanoa mielipiteensä.

Musk – maailman rikkain ihminen – aikoo maksaa noin 44 miljardia dollaria sosiaalisen median alustasta, joka on joutunut keskelle keskustelua siitä, minkälainen verkkokeskustelu on sallittua. Musk on kuvaillut itseään ”sananvapauden absolutistiksi” ja kritisoinut Twitteriä siitä, että se ei salli kaikkien näkemysten jakamista alustalla.

Twitterin toimitusjohtaja Parag Agrawal sanoi suunnitellusta myynnistä kertovassa lehdistötiedotteessa: ”Twitterillä on tarkoitus ja merkitys, joka vaikuttaa koko maailmaan.”

Musk lisäsi: ”Sananvapaus on toimivan demokratian perusta, ja Twitter on digitaalinen tori, jossa keskustellaan ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeistä asioista.” Musk sanoi haluavansa tehdä Twitterin algoritmeista avoimen lähdekoodin, torjua roskapostia ja todentaa kaikkien ihmisten tilit sekä muita, tarkemmin määrittelemättömiä ”uusia ominaisuuksia”.

Musk uudelleentwiittasi pian sen jälkeen lainauksensa lehdistötiedotteesta raketti- ja sydänhymiöiden ympäröimänä: ”Yesss!!!”.

Osana ostosopimusta Musk ottaisi yhtiön myös yksityisomistukseen. Tämä tarkoittaisi, että SEC:llä olisi vähemmän taloudellista valvontaa ja että se olisi yleisesti ottaen vähemmän läpinäkyvä. Tämä vaikeuttaisi lainsäätäjien sääntelyä tietyin tavoin.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki sanoi: ”Riippumatta siitä, kuka omistaa tai johtaa Twitteriä, presidentti on jo pitkään ollut huolissaan siitä vallasta, joka suurilla sosiaalisen median alustoilla on jokapäiväiseen elämäämme. Presidentti Joe Biden on jo pitkään väittänyt, että teknologia-alustat on saatava vastuuseen aiheuttamistaan haitoista”.

Musk haluaa palauttaa käyttökieltoon määrättyjä Twitter-tilejä

Muskin aiemmat kehotukset pysyvien käyttökieltojen poistamiseksi voisivat mahdollistaa entisen presidentin Donald Trumpin paluun alustalle. Twitter kielsi Trumpin pysyvästi, koska hän rikkoi väkivaltaan yllyttämisen vastaisia sääntöjä 6. tammikuuta 2021 tapahtuneen kapinahankkeen jälkeen. Trump kuitenkin kertoi Fox Newsille maanantaina, ettei hän aio palata alustalle ja pysyy omassa Truth Social -palvelussaan.

”Toivon, että Elon ostaa Twitterin, koska hän tekee siihen parannuksia. Hän on hyvä mies, mutta aion pysyä TRUTHissa”, Trump sanoi Fox Newsille ennen kuin Muskin osto virallistettiin. Trumpin tiedottaja Taylor Budowich vahvisti Politicolle, että Trump ei aio palata Twitteriin.

Republikaanilainsäätäjät kiittelivät Muskin haltuunottoa ja sanoivat, että se on vastaus heidän huoliinsa siitä, että heidän poliittisia näkemyksiään sensuroidaan.

”Olen toiveikas, että Elon Musk auttaa hillitsemään Big Techin historiaa sensuroida käyttäjiä, joilla on erilainen näkemys”, senaattori Marsha Blackburn (R-Tenn.) twiittasi yrityskaupan vahvistamisen jälkeen.

Vastaavasti konservatiivinen edustaja Jim Jordan (R-Ohio) twiittasi: ”Sananvapaus tekee paluuta”.

Myöhemmin maanantaina Fox Newsin juontaja Tucker Carlson twiittasi: ”Olemme palanneet”. Carlson ei ollut twiitannut maaliskuun lopun jälkeen, kun Twitter pakotti poistamaan yhden hänen twiittinsä, koska se rikkoi yrityksen sääntöjä.

Demokraattinen edustaja Pramila Jayapal (D-Wash) sen sijaan twiittasi: ”Verottakaa rikkaita” ja lisäsi järkyttyneenä: ”On absurdia, että yhdellä henkilöllä on varaa ostaa Twitter yli 40 miljardilla dollarilla, kun taas työssäkäyvät perheet eri puolilla maata joutuvat joka päivä valitsemaan, ostavatko he ruokaostokset vai reseptilääkkeet.”

Muskin lahjoituksia nykyisin useammin republikaaneille

Edistysmieliset ryhmät ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Muskin omistama Twitter voisi lisätä “kiusaamista ja vihapuhetta”, joka kohdistuu tiettyihin vähemmistöryhmiin alustalla. Tämä saattaisi karkottaa nämä ryhmät.

”Herra Musk: sananvapaus on hienoa, vihapuhetta ei voida hyväksyä. … Älkää antako Twitterin muuttua vihapuheen tai demokratiaamme horjuttavien valheiden petrimaljaksi”, NAACP:n puheenjohtaja Derrick Johnson sanoi lausunnossaan.

Vaikka Musk on julkisesti ottanut laajasti kantaa politiikkaan, hän ei ole käyttänyt merkittävää osaa omaisuudestaan poliittisiin menoihin. Miljardööri on antanut lähes 100 000 dollaria lainsäätäjille vuodesta 2004 lähtien, ilmenee kampanjarahoitusilmoitusten analyysistä. Tämä on vastakohta hänen ”PayPal-mafian” jäsenelleen Peter Thielille, joka on antanut miljoonia pelkästään tällä vaalikaudella.

Vuosikymmenen ajan Musk lahjoitti suunnilleen tasaisesti molemmille puolueille, sillä hän lahjoitti tuhansia dollareita demokraattien senaattorikampanjakomitealle sekä republikaanien kansalliselle kampanjakomitealle. Hän antoi lahjoituksia entiselle presidentille Barack Obamalle vuonna 2011 ja Hillary Clintonille vuonna 2015.

Sittemmin Musk on kuitenkin alkanut lahjoittaa useammin republikaaneille. Hän antoi 33 900 dollaria kansalliselle republikaanien kampanjakomitealle ja republikaanien super PAC:lle, joka keskittyi republikaanien enemmistön säilyttämiseen vuonna 2018. Ja vuodesta 2020 lähtien Musk on antanut 2 800 dollarin lahjoitukset republikaanisenaattoreille. Thom Tillisille (N.C.), John Cornynille (Texas), Susan Collinsille (Maine) ja muille, mutta ei yhdellekään demokraatille.

Vähän ennen kuin uutinen Muskin yritysostosta julkistettiin, hän twiittasi: ”Toivon, että jopa pahimmat kriitikkoni pysyvät Twitterissä, sillä sitä sananvapaus tarkoittaa.”

Lähde: Politico