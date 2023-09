Maailman talousfoorumi edistää suomalaisen heinäsirkkaleivän myyntiä

Maailman talousfoorumi on jo vuosia kehottanut ihmisiä luopumaan lihasta ja muista eläinkunnan tuotteista ”ilmastonsuojelun” nimissä ja siirtymään sen sijaan hyönteisiin proteiininlähteenä. Hyönteiset tarvitsisivat vähemmän rehua kuin eläimet perinteisessä lihantuotannossa. Ei siis yllätys, että Maailman talousfoorumi mainostaa videolla suomalaista ”sirkkaleipää”.

”In the future we might all eat a lot more insects”.

World Economic Forum video touts ”insect bread”—containing 70 crushed crickets in each loaf—as a solution to the ”evils” of animal agriculture, which uses up far too much land feeding you pesky peasants.

”[Insects] require… pic.twitter.com/xs1Q9ZhMnB

— Wide Awake Media (@wideawake_media) September 25, 2023