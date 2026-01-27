Maailman talousfoorumi: Rabbi vaatii juutalaisten ja muslimien liittoutumista “vanhoja eurooppalaisia” vastaan

Eurooppalaisrabbi yhdisti maahanmuuttokritiikin “vanhojen eurooppalaisten” pelkoon – ja vaati juutalaisille ja muslimeille yhteistä rintamaa.

Davosissa järjestetyssä Maailman talousfoorumissa (WEF) kuultiin puheenvuoro, joka on herättänyt laajaa närkästystä eri puolilla Eurooppaa. Conference of European Rabbis -järjestön puheenjohtaja, rabbi Pinchas Goldschmidt, esitti keskustelussa näkemyksen, jonka mukaan maahanmuuttokriittisyyden nousu johtuu “vanhojen eurooppalaisten” pelosta uusia tulijoita kohtaan.

Goldschmidtin mukaan Euroopan poliittinen ilmapiiri on kiristynyt, koska “perinteiset eurooppalaiset” eivät hyväksy Lähi-idästä ja muualta tulleita uusia maahanmuuttajia. Hän kuvasi ilmiötä “epävarmuudeksi”, joka hänen mukaansa ruokkii oikeistopuolueiden kannatusta.

Rabbi korosti, että juutalaisilla ja muslimeilla olisi yhteinen intressi liittoutua torjuakseen sekä antisemitismiä että islamofobiaa. Hänen mukaansa “yhteinen rintama” olisi tehokkain tapa vaikuttaa eurooppalaiseen keskusteluun.

Goldschmidtin mukaan “kun juutalaiset ja muslimit toimivat yhdessä, tulokset ovat paljon vahvempia kuin erikseen”.

Dulny: “SD:llä on oma käsittelijä”

Fria Tiderin mukaan puheenvuoro on herättänyt voimakasta vastareaktiota myös Ruotsissa. Ruotsidemokraattien entinen kansanedustaja Christoffer Dulny kommentoi asiaa X-palvelussa ja väitti Goldschmidtin olevan “kirjaimellisesti ruotsidemokraattien (SD) käsittelijä”.

Dulny viittasi myös siihen, että Ruotsin juutalaisyhteisön johtaja Aron Verständig rakentaa hänen mukaansa samankaltaista yhteistyökuviota muslimijärjestöjen kanssa Ruotsissa.

Conference of European Rabbis -järjestö toimii juutalaisten seurakuntien kattojärjestönä ja ottaa säännöllisesti kantaa antisemitismiin, uskonnonvapauteen ja ääriliikkeisiin liittyviin kysymyksiin.

Vaikka Ruotsissa rabbin lausunto synnytti välittömän poliittisen vastaiskun, Suomessa keskustelu on ollut hiljaisempaa. Kansallismielisessä kentässä WEF:n identiteettipoliittiset avaukset herättävät perinteisesti epäluuloa, mutta suomalaiset juutalais- ja muslimiyhteisöt eivät ole muodostaneet vastaavaa yhteistyökuviota kuin Ruotsissa. Lausunto on kuitenkin omiaan vahvistamaan kotimaisia huolia siitä, että Euroopan kulttuurinen jakolinja syvenee kansainvälisten toimijoiden tuella.

