Maailman talousfoorumi valmistautuu uuteen pandemiaan

Tällä viikolla Maailman talousfoorumi (WEF) kokoontuu Sveitsin Davosissa, ja asialistalla on muun muassa väitetty uusi pandemia. Maailman terveysjärjestö (WHO) on varoittanut ”Disease X” -taudista, jonka väitetään voivan tappaa 20 kertaa enemmän ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Kokouksen otsikko on ”Preparing for Disease X”, ja siinä käsitellään WHO:n ”uusia varoituksia”, joiden mukaan uusi ja tappavampi pandemia voisi olla tulossa.

Puhujina olivat muun muassa WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ja AstraZenecan puheenjohtaja Michel Demaré.

Tauti X:n tarkka luonne on epäselvä, ja WEF:n kokousta on arvosteltu voimakkaasti erityisesti konservatiivien taholta. On pelätty, että hypoteettista pandemiaa käytetään tekosyynä rokotevelvoitteiden asettamiselle ja sananvapauden rajoittamiselle edelleen pakkorokotteiden ympärillä.

Lanseerattu vuonna 2018

Termiä ”Disease X” käytettiin ensimmäisen kerran WHO:n maailmanlaajuisen valmiuden seurantalautakunnan raportissa vuonna 2018 keinona korostaa, että on tärkeää olla valmis uusien tartuntatautien ilmaantumiseen, jotka voivat levitä nopeasti ja joilla voi olla vakavia kansanterveydellisiä seurauksia.

Käsitteen sanotaan korostavan tarvetta jatkuvaan tutkimukseen, seurantaan ja valmiuteen mahdollisten tulevien pandemioiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Lähde: Samnytt