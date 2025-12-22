Eurooppa Politiikka Talous

Maanviljelijät mellakoivat Belgiassa elinkeinonsa tuhoamista vastaan EU:n toimesta – poliisi käytti väkivaltaa

22.12.2025 06:58
Kommentti
Toimitus
Kuvakaappaus Youtube.

Poliisi on valmis hakkaamaan omaa kansaansa varmistaakseen korruptoituneen eliitin suunnitteleman Euroopan maatalouden tuhoamisen.

Noin 1000 traktoria ja yli 7000 vihaista maanviljelijää kerääntyi yhteen Belgian pääkaupungissa, Brysselissä, osoittaakseen mieltään elinkeinonsa tuhoamista vastaan Euroopan unionin toimesta.

EU on käytännössä tuhoamassa paikallisen maatalouden suunnitellulla EU-Mercosur- sopimuksellaan, joka avaa tullivapaan kauppablokin Euroopan ja Brasilian, Uruguayn, Paraguayn ja Bolivian kanssa, jonka paikalliset maanviljelijät sanovat tietävän loppua heidän elinkeinolleen, koska he eivät kykene kilpailemaan näiden maiden halparuokatuotteiden kanssa.

Mielenosoitukset ympäri Eurooppaa ovat oletettavasti viivästyttäneet Mercosur- sopimusta, joka oli tarkoitus jo allekirjoittaa Euroopan komissiota johtavan Ursula von der Leyenin toimesta. Ranska tosin on vaatinut vielä asian lykkäämistä maanviljelijöidensä etujen varmistamiseksi.

Vaikka mielenosoitukset sujuivat pääosin ilman välikohtauksia, Euroopan parlamentin edustalla nähtiin yhteenottoja, kun maanviljelijät heittelivät eliittiä suojelevaa poliisia kananmunilla, perunoilla ja kivillä, johon poliisi vastasi kyynelkaasulla, vesitykeillä ja pamputtamisella.

Poliisi on valmis pahoinpitelemään kuukausipalkkansa takia omaa kansaansa korruptoituneen eliitin käskystä kaikesta päätellen myös silloin, kun eliitti haluaa tuhota paikallisen maatalouden, näin heikentäen kansansa ruokaomavaraisuutta ja sitä myötä myös itsenäistä päätäntävaltaa.

Lähde: Breitbart

Marko Kristian

Ei ole muuten iltaläpyskät kirjoittanut tästäkään asiasta yhtään mitää, niillä on pitänyt kiirettä silmänvenytyskohun kanssa.

