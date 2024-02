Maanviljelijät ”piirittivät” Euroopan parlamenttia

Saksassa laajalle levinneet maanviljelijöiden mielenosoitukset ovat levinneet Ranskan, Espanjan ja Belgian kaltaisiin maihin, joissa tämä yhteiskuntaryhmä osoittaa nyt mieltään.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan noin 1 300 traktoria osallistui tämänpäiväiseen mielenosoitukseen Brysselissä, jonka keskuksena oli Euroopan parlamentti.

”Jos rakastat maapalloa, tue niitä, jotka huolehtivat siitä”, luki banderollissa.

Protestointi tapahtui samaan aikaan EU-johtajien huippukokouksen kanssa. Maanviljelijöiden kriisi ei kuitenkaan ole esityslistalla, ja huippukokouksessa keskityttiin Ukrainaan.

NOW – European farmers besiege the EU parliament in Brussels.pic.twitter.com/Pg1t9ciYWQ

— Disclose.tv (@disclosetv) February 1, 2024