Maanviljelijöiden protestit vievät Saksan hallituksen lähemmäs romahdusta

Saksassa mieltään osoittaneiden maanviljelijöiden ohella myös kuorma-autonkuljettajat ja tehdastyöläiset ajoivat ajoneuvoillaan maanantaina Berliinissä järjestettyyn mielenosoitukseen ilmaistakseen suuttumuksensa maan hallitusta kohtaan. Berliinin poliisi arvioi, että kaupungin keskustaan saapui reilusti yli 5 000 traktoria ja kuorma-autoa sekä kymmeniätuhansia ihmisiä.

”Haluamme varmistaa, että tiemaksuja ja dieselin hintoja ei nosteta. Lisäksi taistelemme nykyisten tukiemme säilyttämisen puolesta”, sanoi eräs maanviljelijä, Hubertus Krupp, kun häneltä kysyttiin, miksi hän oli paikalla.

Vakavat talousongelmat, romahtavat budjetit, räjähdysmäisesti nousseet maahanmuutto- ja energiahinnat sekä jatkuvat koalitiokiistat – näin voisi parhaiten tiivistää Saksan vasemmistohallituksen tämänhetkisen tilanteen. Monet näistä kasvavista paineista ovat ruokkineet yli viikon kestäneitä maanviljelijöiden mielenosoituksia. Vaikka mielenosoitukset olisivat ohi, nämä ongelmat eivät ole katoamassa.

WATCH: 🇩🇪 Berlin is in a state of paralysis this morning as tens of thousands of farmers conduct their largest protest yet in the German capital, cheered on by truckers and firefighters.

Mass protests have now been ongoing for seven consecutive days across the country against… pic.twitter.com/6CrqDGLnjD

— Remix News & Views (@RMXnews) January 15, 2024