Maatullin koulupuukotuksesta epäilty 15-vuotias poika vangittu – tutkitaan tapon yrityksenä

15-vuotiaan pojan epäillään puukottaneen 23.3. Helsingin Maatullin koulussa 14-vuotiasta oppilasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi pojan tänään todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.

Tilanne oli käynnistynyt maanantaina, kun toinen 15-vuotias oppilas oli lyönyt nyrkillä teräasetta käyttänyttä oppilasta. Tappeluun oli tullut 14-vuotias, joka joutui puukotuksen uhriksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja on vahvistanut MTV:lle, että osittain samat oppilaat ovat olleet osallisina jo viime viikon tapahtumissa, joista on perjantaina 20.3. tullut kaksi rikosilmoitusta poliisille.

Viime viikon tapauksessa ei ollut mitään fyysistä väkivaltaa, mutta ilmapiiri eri oppilaiden välillä oli jännitteinen.

– Koulupäivä jouduttiin keskeyttämään muutaman oppilaan kohdalla viime viikolla kahdeksi päiväksi. He olivat loppuviikon poissa koulusta id-juhlan (Id al-Fitr on islamilainen juhla, joka päättää ramadanin paastokuukauden) takia, ja nyt tämän viikon maanantaina oli tarkoitus käydä keskustelua tapahtuneesta, koulun rehtori Heli Siljama kertoi MTV Uutisille.

Rehtorin mukaan tapahtunut ei aiheuta mitään jatkotoimenpiteitä tai järjestyssääntöjen tarkastelua koulussa.

