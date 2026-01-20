Maavoimat aloittaa vuoden kovimman harjoitusrupeaman – Cold Response 26 tuo Suomeen tuhansia liittolaisia

Maavoimat käynnistää alkuvuoden harjoitukset, joissa testataan valmiutta, logistiikkaa ja kansainvälistä yhteistoimintaa ennätyksellisessä mittakaavassa.

Maavoimat aloittaa alkuvuonna laajan harjoituskokonaisuuden, joka ulottuu valmiusyksiköiden koulutuksesta kansainväliseen Cold Response 26 -sotaharjoitukseen. Harjoituksiin osallistuu kymmeniä tuhansia sotilaita Suomesta ja liittolaismaista, ja painopiste on valmiuden, yhteistoiminnan ja arktisen toimintakyvyn kehittämisessä.

Valmiusyksiköt testissä heti tammikuusta alkaen

Vuoden ensimmäiset harjoitukset käynnistyivät 19. tammikuuta, kun valmiusyksiköt aloittivat koulutuksensa joukko-osastojen lähiharjoitusalueilla. Tavoitteena on todentaa valmiusjakson aloittaneiden yksiköiden suorituskyky sekä kyky nopeaan suunnitteluun, siirtymiseen ja tehtävien toimeenpanoon.

Harjoituksissa kehitetään myös yhteistoimintaa muiden varusmiesyksiköiden kanssa.

Lion Stone 26 kokoaa reserviläiset ja viranomaiset

Helmi–maaliskuussa järjestettävä Lion Stone 26 -paikallispuolustusharjoitus kokoaa yhteen suuren määrän reserviläisiä, varusmiehiä, henkilökunnan edustajia sekä viranomaisia. Paikallisjoukkojen reserviläiset pääsevät harjoittelemaan vaativia taistelutehtäviä ja testaamaan aiempien vuosien koulutuksen tuottamaa osaamista.

Harjoitusten tavoitteena on kehittää asevelvollisten kykyä vastata laaja-alaiseen vaikuttamiseen ja suojata yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Mukana on myös pieni määrä liittolaismaiden sotilaita.

Valmiusrakentamista vapaaehtoisten maanomistajien kanssa

Alkuvuoden aikana toteutetaan lisäksi valmiusrakentamisharjoituksia, joissa Puolustusvoimat rakentaa puolustuksellisia rakenteita vapaaehtoisten maanomistajien kanssa solmittujen sopimusten perusteella. Linnoitteita rakennetaan yhteistyössä rakennusalan toimijoiden ja viranomaisten kanssa, ja osa rakenteista jätetään pysyviksi.

Harjoitusten tarkoituksena on varmistaa rakentamisen sujuvuus kaikissa tilanteissa ja kerätä kokemusta erilaisten linnoitteiden toteuttamisesta.

Cold Response 26 – vuoden merkittävin sotaharjoitus

Kevään huipentaa Norjan johtama monikansallinen Cold Response 26, joka järjestetään 9.–20. maaliskuuta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Harjoitukseen osallistuu yli 20 000 sotilasta liittokunnasta.

Suomen alueella harjoittelee noin 7 500 sotilasta Suomesta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta. Liittolaisjoukkojen osuus on noin 4 000 sotilasta, joista ruotsalaisia noin 2 000. Suomesta mukana on noin 3 500 henkilöä, joista reserviläisiä noin 2 000.

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Marko Kivelä, korostaa harjoituksen logistista merkitystä:

“Tämä on meille vuoden tärkein harjoitus erityisesti logistiikan testaamisen kannalta. Suomeen keskitetään merkittävä määrä joukkoja maanteitse ja ilmasta, suurimpana yksittäisenä joukkona ruotsalainen divisioonan esikunta alaisineen.”

Kivelän mukaan harjoitus osoittaa myös asevelvollisuusjärjestelmän vahvuuden:

“Harjoitukseemme osallistuu enemmän liittolaisia kuin suomalaisia joukkoja ja kotimaisesta joukosta suurin osa on reserviläisiä. Tämä osoittaa hyvin sen, että asevelvollisuusjärjestelmämme tuottaa korkean tason osaamista.”

Cold Response 26:n tavoitteena on kehittää valmiuksia reagoida erilaisiin uhkiin ja kriisitilanteisiin sekä vahvistaa liittokunnan yhteistoimintakykyä arktisissa olosuhteissa. Suomessa harjoittelevaa joukkoa johtaa Mikkelissä sijaitseva Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoporras MCLCC-NW.

Utin jääkärirykmentti harjoittelee vaativissa talviolosuhteissa

Utin jääkärirykmentti toteuttaa helmi–maaliskuussa oman laajan harjoituskokonaisuutensa Pohjois-Suomessa. Harjoituksiin osallistuu noin 1 000 henkilöä Puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä, varusmiehistä, reserviläisistä ja liittolaismaiden sotilaista.

Harjoitusalue ulottuu Oulu–Nurmes-linjan pohjoispuolelle, ja toiminta tapahtuu pääosin pienissä partiokokoonpanoissa vaativissa talviolosuhteissa.

